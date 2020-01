Barcelona dice adiós al espectacular show de Messi: última función del Cirque du Soleil

Se marcha de . El Cirque du Soleil -Circo del Sol-, empresa canadiense de entretenimiento y mayor productora de teatro del mundo, ofrecerá este sábado 4 de enero su último show realizado en la Ciudad Condal, ese que le ha dedicado exitosamente a Lionel Messi. Pero lo hace para llevar "Messi10 by Cirque du Soleil" (así se llama el espectáculo) a Doha ( ) y , las próximas dos paradas de su gira mundial (está previsto que el espectáculo llegue a la tierra natal de Messi para junio de este año).

World Premiere of @MessiCirque in #Barcelona is hours away... Get pumped for the show with 10 artist training inspirations! 🙌⚽️ pic.twitter.com/d7ZYecDAvn