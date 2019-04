Barcelona-Atlético de Madrid, La Liga en juego en el Camp Nou

La previa de un partido que puede valer una Liga

Al sólo le vale ganar para meter presión por la Liga. Koke ya avisó en la previa: "Saldremos a ganar, es nuestra última bala". Por su parte, Simeone aclaró que "es optimista, porque nunca han ganado en ". Y así es, desde que el Cholo llegó, jamás ha logrado vencer en el Camp Nou, donde su equipo tiene un balance pobre, con 12 derrotas y 6 empates. Al Barcelona le sirven dos resultados, la victoria porque sentenciaría la Liga, teniendo un margen de 11 puntos, pero también empatar, porque pasaría una jornada más y mantendría los actuales 8 puntos de ventaja sobre los rojiblancos.

En caso de ganar en el Camp Nou, Simeone conseguiría su primera victoria en Barcelona desde que es entrenador del Atleti. Y Valverde, caso de ganar, sumaría su victoria número 50 en Liga. Por ahora, el balance del Txingurri en el torneo doméstico es de 68 partidos, 49 triunfos, 16 empates y 3 derrotas ( , y ); 178 goles convertidos y 60 encajados, además de sumar 163 puntos.

La racha actual del Barça es de 18 partidos sin perder, casi una vuelta. El equipo azulgrana, desde que mordiera el polvo contra el Betis (11 de noviembre de 2018, jornada 12), no ha perdido: suma 14 victorias y 4 empates. Los números del Atleti no son buenos. Aunque logró eliminar en dos ocasiones al Barcelona en Champions, aún no conoce la victoria en Liga con Simeone.

Messi jugará su partido número 38 contra el Atlético. El balance del argentino es de 22 victorias, 9 empates y 6 derrotas (la última el 13 de abril de 2016, en Champions y en el Calderón, 2-0). Leo le ha marcardo 28 goles al equipo rojiblanco, a un promedio de 0,73 por duelo. Es, sin duda, el gran peligro culé. El colchonero será cosa de Griezmann, Diego Costa y Morata, que han viajado con la expedición del Atleti y podrían tener minutos en el partido. Veremos si juegan los tres juntos o si, por el contrario, Simeone decide reservar a Costa o Morata, ambos con molestias.

En caso de ganar, el Atleti le pondría emoción a una Liga que parecía en el bolsillo del Barcelona. En caso de derrota colchonera, el Barcelona daría un paso de gigante para consolidar su hegemonía en , con un total de 8 Ligas de las últimas 11, un registro tremendo, único en la historia del club azulgrana.