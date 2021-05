Barça y Atleti ofrecen el liderato al Madrid

El empate a cero del Camp Nou permite a los blancos alcanzar la primera posición si ganan este domingo al Sevilla en Valdebebas

El Barça y el Atlético de Madrid volvieron a jugar el encuentro del Wanda Metropolitano. Esta vez, sin el error de Ter Stegen que dio la victoria a los rojiblancos en la ida. Sin fluidez con la pelota, pero con cautela y energía, culés y colchoneros empataron a cero en un encuentro que servirá al Real Madrid para conseguir el liderato de LaLiga si este domingo gana al Sevilla en el Estadio Alfredo Di Stéfano (21:00h, Movistar LaLiga). Un duelo de reencuentros ilustres en el Camp Nou. El abrazo entre Messi y Suárez, sin embargo, fue la única muestra de cariño entre excompañeros justo en el inicio de un partido en el que las relaciones dejaron de existir. La competición pasaba a un primer plano. De hecho, durante el calentamiento, los vídeomarcadores del estadio homenajearon al uruguayo por su etapa en el Camp Nou sin que el delantero ahora en el Atleti pestañeara ni tan solo levantara la vista. Ni se fijó que el club barcelonista le estaba dando la bienvenida a su casa. Y fue el que más peligro generó y el que más remató a portería. Una bestia sin complejos.

Tras el último partido en Valencia, Gerard Piqué explicó que el equipo había sabido corregir las constantes ocasiones que recibía, pero admitió que tenía un problema de efectividad en las áreas. “Nos chutan menos, tienen menos ocasiones, pero van dentro”, dijo en el central catalán en el césped de Mestalla. Ante el Atleti fue todo lo contrario. En una semana, la situación pasó a ser exactamente la antagónica. El equipo colchonero disparó ocho veces en el primer tiempo, pero ninguna fue gol. Ter Stegen volvió a ser protagonista como lo había sido en el primer tramo de temporada y lo sacó todo, con el brazo derecho, con el izquierdo y con las piernas. Si no hubiera sido por el alemán, el Atlético se hubiera ido al descanso ganando con claridad.

El portero del Barça se pasó la primera parte corrigiendo a sus compañeros. No paraba de gritar. A Pedri, a Mingueza, a Piqué y a Lenglet, por encima del resto. La inexistencia de público permitió oírlo todio: “¡Sales! ¡Espalda! ¡Altura Geri! ¡Las marcas! ¡Sube Óscar!”. Indicaciones contínuas viendo que el Atlético pasaba sin mucha oposición por encima de su equipo. Y es que el Barça no conseguía crear y concedía demasiado ante un equipo que, de entrada, presionaba arriba, pero que enseguida se iba atrás para cerrar filas. No sufrió el Atleti. Solo una -y para enmarcar- ocasión de Messi en 45 minutos que pudo significar el tanto blaugrana si no hubiera sido por la milagrosa intervención de Oblak. Una contra ocho de sus rivales, que llegaban con facilidad, sobre todo tras la sustitución de Sergio Busquets por un desafortunado golpe en la nariz.

La ventaja para el Barça fue el paso de los minutos. El Atlético también quiere ganar la Liga y sabía que dejándose dos puntos en Barcelona le facilitaba la vida al Real Madrid y se la complicaba a sí mismo. Estiró líneas y los catalanes lo leyeron. Empezaron a creer y, de la mano de Messi, pusieron nervioso a un Simeone que se desgañitaba en la banda. Todo lo contrario que Koeman, que refunfuñaba en el palco viendo como su equipo no se parecía en nada al de los últimos encuentros. Ni tan solo Pedri que, agotado y perdido, fue sustituido. Pero ahí el partido se abrió. Piqué avisó, Messi volvió a poner a prueba a Oblak en un tiro de falta y Araujo anotó de cabeza aunque el gol no valió por un fuera de juego de centímetros. Crecía el Barça, aunque sufría en las contras de un Atleti que se abría y que se entregaba a Carrasco y Suárez. Pero ni así, con el partido abierto, ninguno de los equipos gritó el gol, aunque Dembélé lo perdonó a cuatro minutos del final en un remate de cabeza sin oposición. Ahora, LaLiga depende del Real Madrid.