Barça, Real Madrid y Athletic impugnan el acuerdo LaLiga-CVC

Los tres clubes que votaron en contra del acuerdo comercial lo consideran ilegal y creen que se tiene que invalidar

El Barcelona, el Real Madrid y el Athletic Club han impugnado el acuerdo al que llegaron LaLiga y el fondo de inversión americano CVC Capital Partners, por el cuál al firma estadounidense se hacía con el 10% del negocio de la competición por 2.700 millones de euros. Los tres clubes, que ya votaron en contra del acuerdo en la Asamblea de LaLiga celebrada el 12 de agosto, han decidido impugnar el acuerdo, al que los tres clubes propiedad de sus socios consideran irregular e irrespetuoso y que vulnera, de toda forma, las leyes españolas.

El comunicado

"Ahletic Club, F. C. Barcelona y Real Madrid C. F. comunican que han impugnado el acuerdo adoptado por la Asamblea de LaLiga el pasado 12 de agosto de 2021, relativo a la operación entre LaLiga y CVC, al tratarse de un acuerdo que vulnera lo previsto en la normativa aplicable (y, en particular, entre otros, el Real Decreto-Ley 5/2015) y que fue adoptado en el marco de un procedimiento notoriamente irregular e irrespetuoso con las mínimas garantías exigibles a estos efectos, especialmente ante una operación de tal trascendencia y duración".