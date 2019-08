Bale vuelve a la lista de Zidane, James y Mariano siguen fuera

Lunin se queda en Madrid a la espera de que haya una cesión

Zinedine Zidane sigue marcando su agenda y mandando recados -a falta de que hable en la previa de los partidos- con las listas de convocados. En el último partido de pretemporada ha readmitido en el grupo a Gareth Bale, pero James y Mariano siguen fuera. También Lunin.

Bale, con el mercado inglés cerrado, apunta a quedars en la plantilla. Y por más que no sea del gusto de Zidane, que es algo que no se discute, un jugador como él no puede ser mandado a la grada sin más explicación. Así las cosas, vuelve al grupo y tendrá minutos, una oportunidad de cambiar la opinión del técnico, aunque el galo sea entrenador de ideas asentadas y no muy cambiables.

James y Mariano aún están en la puerta de salida y lo más probable es que esta temporada la jueguen con otra camiseta. La plantilla del no está cerrada, faltan salidas y, se supone, alguna entrada y aunque estos dos jugadores podrían tener una función en el equipo, de momento están señalados con el cartel de transferible.

📝 Estos son los 20 convocados para el partido contra la @ASRomaEspanol. #HalaMadrid pic.twitter.com/A3HNEAKmlh — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) August 11, 2019

También Lunin se ha quedado en Madrid. A principio de verano se esperaba que saliese Keylor Navas del club y que el ucraniano, campeón del mundo sub-20 hace unas semanas, se quedase con el puesto de suplente de Courtois. Como eso no ha ocurrido, ni parece que vaya a ocurrir, se busca una cesión para el guardameta más joven del grupo. No puede pasarse una temporada sin ningún minuto, sería contraproducente para el desarrollo del jugador.

En cuanto a Rodrygo y a Kubo, están asignados en el Castilla y, como ya ocurrió contra el RB Salzburgo, se quedan de momento a las órdenes de Raúl.

A cambio, vuelve a la lista Modric, que no viajó a por precaución. El parte médico, que en algún momento de la pretemporada fue extenso, se ha quedado reducido a Asensio, que tiene una lesión grave, y a Ferland Mendy, que probablemente arranque el curso en la grada.