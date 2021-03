El Mundial, la graduación que Gareth Bale, Daniel James y Gales buscan coronar

El rival de México viene creciendo a un ritmo interesante y se ilusiona con la posibilidad de ir a una Copa del Mundo después de 62 años.

Todos caben en la sala de espera, pero pocos tienen tanto tiempo en ella como Gales: ya pasaron 62 años desde la última vez que jugaron un Mundial. Es mucho tiempo. Lo suficiente como para que los Dragones vieran desfilar generaciones que fracasaron una y otra vez en su intento de llegar a la Copa del Mundo, además de ser testigos de cómo otras selecciones sí lo lograron. Lo hizo Grecia en 1994, Ucrania en 2006, Eslovaquia en 2010, Bosnia en 2014 o Islandia en 2018. Y mientras tanto, el combinado del Reino Unido sigue ahí, en la amarga espera.

Pero no hay mal que dure cien años. Porque luego de varios ciclos con Ryan Giggs como único referente en el campo, la leyenda del Manchester United regresa ahora como conductor de un equipo con mucho talento y que amenaza con rebelarse ante el destino al que está condenado Gales desde Suecia 1958, único Mundial en el que tuvieron participación.

La presencia de Gareth Bale se complementa con una serie de talentos que a pesar de su corta edad, cuentan con un importante recorrido. El rival de la Selección mexicana tiene material para hacer algo grande y desde hace algunos años viene dando pasos firmes en esa dirección, pero nada de esto sucedió de la noche a la mañana.

Euro 2016, el comienzo

Fue en las Eliminatorias para la Eurocopa 2016 cuando Gales, después de mucho tiempo, dio señales de vida. Y lo hizo gracias a Bale, quien llevó al equipo sobre sus hombros y destacó con siete de los 11 goles de la Selección, alcanzando el segundo lugar del Grupo B con 21 unidades y conseguir, por primera vez en su historia, el boleto al certamen continental.

El equipo de Chris Coleman no quedó en deuda en Francia. Con tan solo nueve minutos de juego, el Expreso de Cardiff dio un golpe de autoridad con un extraordinario remate de tiro libre en el debut ante Eslovaquia. Robson-Kanu, sobre el final, se hizo presente para marcar el 2-1 definitivo sobre el final del partido para darle los primeros tres puntos a los suyos.

La segunda presentación de Gales fue muy digna, pero no le alcanzó para evitar la derrota contra Inglaterra. No obstante, eso no le impidió al equipo sumar los tres puntos en el cierre de la fase de grupos contra Rusia, rival al que golearon 3-0 con goles de Bale, Ramsey y Taylor para quedarse con el liderato y avanzar a los octavos de final en su primera Eurocopa.

Los Dragones dieron la sorpresa en la fase final y dejaron en el camino a Irlanda del Norte y Bélgica. No obstante, el sueño llegó a su fin cuando cayeron en semifinales ante Portugal. La presencia de Cristiano Ronaldo fue demasiado para los chicos de Coleman, que regresaron a casa con la frente en alto tras protagonizar una gran actuación en territorio galo.

La eliminación ante el campeón puso punto final a una camada de veteranos en la Selección. Y aunque había cierto temor ante el inminente recambio generacional, las cosas se dieron de la mejor manera posible para que Gales mantuviera el nivel de competitividad y ahora con todos los requerimientos para ser un legítimo aspirante a la gloria mundialista.

Una generación que ilusiona

La experiencia de Bale tiene mucho valor en un equipo tan joven. Pero el crack de Tottenham no es el único que destaca en el equipo de Giggs, pues existen otras figuras que vienen creciendo a un ritmo vertiginoso y que poco a poco se van ganando un lugar en sus respectivos clubes. Uno de ellos es Daniel James.

El extremo llegó a Manchester United con 21 años y Giggs reveló que tuvo mucho que ver en su fichaje. "Es muy rápido, un gran chico, alguien a quien quieres en el vestuario, un gran personaje. Así que, fue algo obvio, porque tiene un gran talento. Lo vi mucho en el Swansea y superó a casi todos los laterales de esa división", dijo al sitio del club.

James estuvo en ocho partidos de Gales en las Eliminatorias para la Eurocopa 2020. Y al igual que otros talentos emergentes como Harry Wilson o Ethan Ampadu, tuvo una participación importante en el inicio de este nuevo ciclo que ha convertido al combinado británico en un rival que puede plantarle cara a cualquiera.

Con esta interesante combinación entre presente y futuro, los Diablos Rojos lograron clasificar nuevamente al certamen continental: culminaron en el segundo puesto del Grupo E con 14 unidades, siendo solamente superado por Croacia. Lo que hasta no hace mucho parecía imposible, ahora se vuelve costumbre para Gales.

La tarea pendiente: ir a un Mundial

Luego de romper la maldición de la Eurocopa, ahora Gales tiene el reto de conseguir lo que tanto se le resiste desde hace más de medio siglo. Y este parece el momento ideal para hacerlo realidad, pues tiene en Bale y Ramsey a dos referentes que sirven de guías para el resto del plantel.

Sin embargo, el camino a Qatar 2022 no comenzó de la mejor manera para el combinado británico, que cayó derrotado ante Bélgica por el doloroso marcador de 3-1. Los goles de Kevin de Bruyne, Thorgan Hazard y Romelu Lukaku dejaron sin efecto el tanto inicial de Wilson a los 10 minutos.

Es por eso que el equipo de Giggs, ausente en estos partidos luego de protagonizar un escándalo en su vida personal, necesita reponerse con una victoria ante República Checa. Un nuevo tropiezo dejaría a Gales en una posición muy incómoda en este inicio de las Eliminatorias de la UEFA.

Ya no hay excusas para seguir postergando la materialización del sueño de los Diablos Rojos. Es la hora de trascender.