Aviso del United: No dejará salir a Pogba por menos de 186 millones de euros

Según informaciones publicadas por el "Telegraph", ese es el precio del francés

Que Paul Pogba no está a gusto en el United, es un hecho. Que su club está inmerso en una crisis de resultados, también. Y que el futuro podría llevar al francés a fichar por el , es una posibilidad que muchos medios de comunicación contemplan. Sin embargo, según reporta "The Telegraph", el tasa la libertad de Pogba en unos 186 millones de euros (160 millones de libras), una cantidad astronómica, a la que habría que sumar la comisión millonaria que querría cobrar su representante, Mino Raiola, en el caso de una hipotética marcha este verano. Una cifra prohibitiva para el Real Madrid.

El deseo de Pogba es salir este verano y presionar al club para que le deje marcharse a un precio más barato, pero desde el club inglés, por ahora, se muestran inflexibles. Si quiere salir, tendrá que ser por una suma enorme. En esta tesitura, se apunta que Pogba sólo tendría dos posibilidades para intentar "ablandar" a los rectores del United: declararse en rebeldía (algunos medios han conjeturado que se negaría a ir a la gira de verano con los "diablos rojos") o recurrir a la figura del famoso "transfer request".

La situación es delicada. Con el United fuera de los cuatro primeros lugares por cuarta vez en seis temporadas después del empate 1-1 del domingo ante el , Pogba pasará a cobrar un 25% menos de su ficha, que asciende a unos 17 millones anuales, tal y como está estipulado en el contrato de varias estrellas del club. El United, quiera o no vender a Pogba este verano, dice de cara al exterior que no se plantea su salida. Cabe recordar que Ed Woodward, vicepresidente ejecutivo de United, se negó a vender Pogba en agosto pasado cuando el mediocampista terminó echando un pulso público al ex manager José Mourinho. Entonces Pogba quería irse al , pero el United se mantuvo inflexible y decidió no traspasar al francés. Según el "Telegraph" la valoración de Pogba es de unos 186 millones de euros. Un precio casi imposible para el Madrid.