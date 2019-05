Autuori: el partido fue el reflejo del semestre

El director técnico del Verde ya analiza lo que serán los Cuadrangulares.

jugará la semifinal del fútbol colombiano tras derrotar a Santa Fe en Medellín. Aguardando el sorteo para conocer los rivales, Paulo Autuori se animó a hablar sobre lo que viene.

“Yo creo que el partido de hoy fue el reflejo de todo lo que hicimos en esta primera etapa: empezamos muy bien y luego terminamos sufriendo con un gol en contra. Ha pasado en el semestre también, ha pasado en muchos partidos”, inició, sobre lo que fue no solo el partido ante el Cardenal, sino también las 20 fechas de la fase regular.

Autuori recordó que ante los equipos clasificados, Nacional jugó bien, por lo que sus posibilidades para pelear el título están vigentes: “A esos rivales que vamos a enfrentar, ¿cómo jugamos esos partidos?, contra todos jugamos bien, pero eso no garantiza nada. Seguramente fuimos el único equipo que jugamos con un equipo sub 20 (Magdalena) y contra Tolima con una defensa sub 20”.

Entre los resultados positivos del semestre, Nacional igualó con y Cali, le ganó al América pero también cayó ante Pasto y Tolima. Para el técnico, esa deuda pendiente ante los equipos “chicos” será un tema a profundizar con el plantel en los próximos días.

“Esto es lo que quiero reflexionar con los jugadores. Un equipo no gana una competencia, un grupo sí. No hay que elegir partidos para jugar bien, hay que jugarlos todos. Para los partidos grandes se necesita meterle sentimiento”, dijo el brasileño sobre cómo encontrar la motivación necesaria para encarar el grupo que le toque.