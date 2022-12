Australia vs. Dinamarca en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, reacciones y ruedas de prensa del partido del Mundial Qatar 2022

La galopada con definición perfecta mete a los 'Soceroos' en los octavos de final al tumbar a Dinamarca.

Australia logró la machada y consiguió un billete a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 por segunda vez en su historia, la primera desde la Copa del Mundo de Alemania de 2006 al vencer a la selección danesa en un duelo a vida o muerte para ambos.

Los 'Soceroos' salieron al campo sabiendo que el empate les valía y era Dinamarca la que tenía que arriesgar, y así fueron pasando los minutos, con Eriksen y compañía intentándolo impotentes ante el muro australiano comandado por Mathew Ryan.

Pero de repente llegaron noticias del otro partido. Túnez se había puesto por delante y ahora ambos se quedaban fuera. Casualidad o no, casi en la siguiente jugada llegó la machada. Pase al hueco para un Mathew Leckie que ya ha escrito su nombre en los libros de historia tras zafarse de la defensa y poner la pelota pegada al palo ante Schmeichel.

Australia sufrió pero resistió los últimos coletazos daneses para estar entre los dieciséis mejores en Qatar, ganando además dos partidos en la misma edición de un Mundial por primera vez.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

AUSTRALIA - DINAMARCA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre los Socceroos y la Dinamita Roja, minuto a minuto.

¡¡¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AUSTRAAAALIAAAAAA!!! ¡¡LECKIE ADELANTA A LOS SOCEROOS!!

Maravilla de regate con el banderín

Australia también tiene las suyas

Dinamarca lo intenta pero no le llega

Matthew Ryan mantiene el 0-0

¡Suenan los himnos!

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN DINAMARCA!

¡ASÍ SALE AUSTRALIA!

Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Australia enfrenta a Dinamarca en la fecha 3 del Grupo D del Mundial Qatar 2022, en el estadio Al Janoub.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Australia - Dinamarca FECHA Miércoles 30 de noviembre ESTADIO Al Janoub | Al Wakrah, Qatar HORARIO 12:00 (ARG, BRA, CHI), 10:00 (COL), 09:00 (MÉX), 16:00 (ESP), 07:00 (PT), 10:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública, mientras que en Chile la transmisión estará a cargo de DirecTV Sports. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Universo y en Inglés por FS1. Finalmente, en Colombia el juego se podrá ver a través de DirecTV Sports.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TyC Sports (16-100-630/Flow, 106-1016/Telecentro, 629-1629/DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619), Canal 13 (13/TV Abierta, 22-713/VTR, 152-1152/DirecTV), Chilevisión (11/TV Abierta, 21-711/VTR, 151-1151/DirecTV) Colombia DirecTV Sports (610-619), RCN (135/DirecTV), Caracol (132/DirecTV)

Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FS1 (219/DirecTV, 150/Dish)

El juego entre Australia y Dinamarca estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y Vix+ y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

DIRECTV Go es una plataforma de contenidos online en la cual podrás disfrutar de películas, series, deportes en vivo, programación infantil y más. DIRECTV Play reúne todos los contenidos bajo el mismo formato.

Para usarlo, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV Go (para Android o iOS ) o ingresa a ella desde tu computadora, y listo.

