El francés estará al menos un mes y medio de baja tras caer lesionado en el Clásico ante el Barcelona.

Aurelien Tchouaméni, mediocampista francés del Real Madrid,se lesionó en el Clásico ante el Barcelona disputado el pasado sábado 28 de octubre en Montjuic.

Aurelien Tchouaméni, lesionado con el Real Madrid: qué tiene, cuánto tiempo estará de baja y qué partidos se pierde

El pasado domingo por la mañana, el Real Madrid confirmaba la lesión de Tchouaméni durante el partido del sábado ante el Barça. El mediocentro sufrió una fractura por estrés del segundo metatarsiano del pie izquierdo, un contratiempo que le tendrá en el dique seco al menos durante un mes y medio.

En ese sentido, no se espera que el galo regrese a la acción antes de mediados de diciembre. En ese período de tiempo, se perderá varios partidos con el Real Madrid: Rayo Vallecano, Sporting Braga, Valencia, Cádiz, Napoli, Granada, Betis, Unión Berlín y Villarreal son los duelos que tendrá el equipo de Ancelotti hasta esa fecha.

El gesto con Gavi que le honra

Dos días después, el internacional galo tuvo un gesto que le honra al negar a través de sus redes sociales que hubiera sido Gavi el culpable de su lesión.

Unas imágenes emitidas en 'DAZN' señalaban una pugna entre el centrocampista del Real Madrid y Gavi, del Barcelona, y en las redes se comenzó a especular con que el futbolista azulgrana podría haber sido el culpable de la lesión de Tchouaméni.

Sin embargo, ha sido el propio ex jugador del Mónaco quien se ha encargado de desmentir esa versión en sus redes sociales: "No es culpa de Gavi. Me lesioné al final de la primera mitad", señaló. Para aplaudir.