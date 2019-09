Vélez - Atlético Tucumán, por la Superliga: formaciones, fecha, horario y cómo verlo por TV o streaming

Tras quedar eliminado de la Copa Argentina, el Decano visita al Fortín y buscará empezar a encontrar la regularidad perdida.

Si algo caracterizó a durante estos últimos años fue la regularidad, que le permitió clasificarse dos veces a la y lo llevó hasta una final de la Copa . Sin embargo, en el arranque de la actual temporada, al Decano le está costando mucho ser el equipo confiable que supo ser: en las primeras cinco fechas de la Superliga sumó tres triunfos y dos derrotas, mientras que la semana pasada quedó eliminado de la en los octavos de final, tras caer por penales contra . Ahora, en busca de encontrar la solidez perdida, el conjunto del Norte visita a Vélez, en el cierre de la sexta jornada del campeonato.

El Fortín, por su parte, se recuperó de un arranque complicado en el torneo local, en el que cosechó dos derrotas y un empate en las primeras tres fechas, y viene de ganar sus últimos dos partidos, frente a y Estudiantes..

EL PROBABLE XI DE VÉLEZ

A pesar de las dos semanas de receso por la fecha FIFA, Gabriel Heinze no confirmó los once que jugarán frente al Decano porque tuvo a varios de sus habituales titulares afectados a las distinas selecciones del continente: Lucas Robertone y Francisco Ortega estuvieron con la Selección argentina Sub-23, Nicolás Domínguez fue a la gira de la Albiceleste de Lionel Scaloni por y Luis Abram estuvo en los amistosos de Perú frente a y . Si bien todos están concentrados, el DT no definió si jugarán.

¿El probable equipo? Hoyos; Guidara, Gianetti, Abram, Cufré; Robertone, Gago, N. Domíngez o Galdames; Bouzat, Romero, Janson.

📋 Gabriel Heinze confirmó 19 jugadores para recibir a @ATOficial , por la sexta fecha de la @superliga . #JuegaVélez

EL PROBABLE XI DE ATLÉTICO TUCUMÁN

Ricardo Zielinski no definió los once que saldrán a jugar en Liniers, pero sabe que no podrá contar con el suspendido Javier Toledo. En tanto, el que se perfila para recuperar su lugar entre los once es Ariel Rojas, que podría reemplazar a Tomás Cuello.

El probable equipo: A. Sánchez; M. Ortíz, Bianchi, Cabral, J. L. Fernández; A. Rojas, G. Acosta, Bravo, Castellani; Melano, Lotti.

#SuperligaQuilmesClásica



✈️ ¡Nos vamos a Buenos Aires!



Estos son los futbolistas designados por Ricardo Zielinski para el partido de este lunes, ante Vélez. La delegación partirá este domingo, luego de la práctica en el complejo Salmoiraghi. #VamosDecano 💪💙

DÍA, HORARIO Y ÁRBITRO

El encuentro se disputará este lunes 16 de septiembre desde las 21:10 en el José Amalfitani con el arbitraje de Darío Herrera.

CÓMO VER POR TV O STREAMING

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, con exclusividad para aquellos que tienen contratado el Pack Fútbol. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares.