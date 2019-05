Atlético Tucumán - River, por la Copa Superliga: formaciones, día, horario y cómo verlo por TV en vivo

El equipo de Marcelo Gallardo disputará su serie de cuartos de final ante el Decano, con el que compitió por el cuarto puesto en el último certamen.

Con la suerte ya echada en la , donde finalizará segundo en su grupo pase lo que pase ante Inter de Porto Alegre, y mientras espera por la ante Athletico Paranaense, River puede apuntarle los cañones a la Copa Superliga, en la que jugará su serie de cuartos de final ante .

El Millonario y el Decano pelearon por el cuarto puesto en la última Superliga y quedó en poder del conjunto de Núñez, que de esa manera se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2020 y el Decano quedó relegado a la Sudamericana, por lo que buscará vengar el definitivo partido que disputaron en Tucumán en la fecha 22, que terminó con victoria 1-0 para los del Muñeco.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE RIVER

Teniendo en cuenta que afrontará su último partido en la Copa Libertadores con una formación alternativa, ya que no tiene chances matemáticas de llegar al primer puesto pero igualmente está clasificado a los octavos de final, Marcelo Gallardo tendrá a todos sus titulares a disposición para viajar a Tucumán. Así, de no ocurrir imprevistos, un posible once sería con Armani; Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Enzo Pérez, Ponzio, Nacho Fernández, De La Cruz; Santos Borré y Pratto.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE ATLÉTICO TUCUMÁN

El Decano revirtió en casa la derrota sufrida en Córdoba y, gracias al 2-0, se metió entre los mejores ocho de la competencia. Si el Ruso Zielinski, cuya continuidad está en duda por cuestiones familiares, decide mantener la misma formació, irá con Luchetti; San Román, Cabral, Sbuttoni, Abero; Barbona, Leyes, Gervasio Núñez, Aliendro; Toledo y Leandro Díaz.

FECHA, HORA Y TV

El encuentro se disputará el sábado 11 de mayo desde las 20.00 (hora de ) en el Monumenta José Fierro. La televisación será por Fox Sports Premium, restringida para quienes tengan contratado el Pack Fútbol.