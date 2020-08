Atlético Nacional ya recibió el primer pago de Palmeiras por caso Borja, mientras que Santos sigue en mora

El pleito entre Verdolagas colombianos y brasileros ya fue resuelto en la Federación Internacional a favor de los antioqueños.

Buenas nuevas para el conjunto Verdolaga en medio de la crisis económica que viven todos los clubes del fútbol colombiano a causa de la pandemia. Y es que a ya ha llegado el primer pago por parte del Verdao correspondiente al traspaso de Miguel Ángel Borja.

Se trata del primer abono de 500 mil dólares para completar los 3 millones más intereses que estaban pendientes por la venta del jugador realizada en 2016, se completa así el primer pago de seis en total y Palmeiras cumple con lo pactado, evitando sanciones mayores por parte de FIFA.

Diferente es el caso de Santos y la deuda que sostiene con el Verdolaga de 750 mil dólares, más intereses, por el pase de Felipe Aguilar y que también fue sancionado por la FIFA, al respecto el club brasilero no se ha manifestado y en caso de que no cancele la deuda antes del próximo 31 de agosto, no podrá inscribir jugadores para los torneos locales o internacionales.