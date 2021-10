Goal te trae toda la información sobre cómo seguir este gran partido de la fecha 14 de la Liga BetPlay.

Atlético Nacional llega tranquilo al Clásico ante Medellín, en partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga, tras clasificarse la semana anterior en Neiva. Sin embargo, el honor de jugar ante el rival de plaza demandará lo mejor del Verde en esta jornada.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo vienen de golear al Huila y podrán contar con Quintana, Candelo, Banguero, Gómez y Blanco, siendo Álvez la única ausencia para medirse ante un DIM que marcha décimo y necesita seguir en la pelea por un cupo entre los ocho.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

¿CUÁNDO ES?

PARTIDO Atlético Nacional vs. Medellín FECHA Sábado, 16 de octubre ESTADIO Atanasio Girardot, Medellín HORARIO 20:10

¿CÓMO Y DÓNDE VER?

El partido se podrá ver por televisión abierta a través de Win Sports + este sábado 16 de octubre a partir de las 20:10 hora de Colombia. En la plataforma de internet de Win Sports Online se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto, ¡haciendo clic AQUÍ!

LAS NÓMINAS

Atlético Nacional: Quintana; Candelo, Perea, Olivera, Banguero; Perlaza, Rovira; Pabón, Barrera, Castro; Duque.

Medellín: Marmolejo; Mosquera, Bueno, Cadavid, Gutiérrez; Loaiza, Arregui, Londoño; Reina, Hernández, Cambindo.

ESTADÍSTICAS

Stats Perform nos comparte los siguientes datos previos de Verdolagas y Poderosos:

• Atlético Nacional no ha perdido ninguno de los últimos clásicos paisas en Primera A (4V 3E), promediando 2.3 goles por partido, y no pierde como local ante Independiente de Medellín desde mayo de 2016 (1-2).

• Tras ocho encuentros seguidos anotando ante Independiente de Medellín, Atlético Nacional se quedó en cero en el último compromiso entre ambos (0-0). El conjunto Verdolaga no enlaza dos clásicos sin anotar desde agosto-noviembre de 2017 (2).

• A pesar de no haberse llevado la victoria, Independiente de Medellín acumula dos partidos anotando como visitante ante Atlético Nacional, su mejor racha en ese sentido en la categoría desde 2011-2013 (5).

• Aldair Quintana de Atlético Nacional ha atajado el 90.3% de los remates al arco que ha recibido (28/31) y registra siete vallas invictas en 10 partidos disputados, solo una menos que el máximo registro del torneo, de Andrés Mosquera de Independiente de Medellín.

• Independiente de Medellín es uno de los tres equipos que menos goles han anotado como visitante en esta Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 (2, al igual que Patriotas Boyacá y Atlético Huila).