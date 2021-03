Atlético Nacional pecó por definición e individualidades: empató a un gol ante Águilas Doradas

El Verde se fue en ventaja con gol de Ángel, pero un polémico penal del VAR le dio la igualdad al local.

Todo parecía controlado y cocinado desde el primer minuto, cuando el juvenil Tomás Ángel puso a celebrar a todo Nacional gracias a su primer gol como profesional, pero la victoria se fue diluyendo con el paso de los minutos y se concretó con un polémico empate.

Pensando en el viaje y el debut de Copa Libertadores ante Guaraní, Alexandre Guimarães optó por dar rotación a la nómina y presentar un equipo mixto que se tomó confianza de entrada, pero que poco a poco perdió terreno, vio cómo las Águilas se acercaron a su arco, en la misma medida que Duque y Hernández estrellaban remates en los palos.

Y ese fue el gran pecado de Nacional: no liquidar cuando tuvo oportunidad, confiarse y entregarle la iniciativa a un equipo en crisis que ya no tenía nada más que perder e intentó aprovechar cada oportunidad que tuvo. Los de Rionegro lo lograron, polémica por medio con una revisión del VAR, pero que no le resta méritos a su vocación del empate.

La necesidad de los tres puntos para quedar mejor posicionado en la tabla, llevó a que Guimarães le diera entrada a Álvez y Barrera buscando de nuevo una fórmula ofensiva más precisa, pero nuevamente el travesaño y Bejarano impidieron la misión. Cambios que tal vez no fueron los más acertados, pues se mantuvo en cancha a un Hernández poco efectivo y se le dio salida a un Castro que viene encendido, entre otros detalles.

Así, Nacional llegará a su primer partido de Copa Libertadores con una mejor expresión dentro de la cancha respecto a lo que fueron sus flojos partidos ante América y Bucaramanga, pero con el trabajo pendiente de volver a engranar la máquina ofensiva para sacar provecho en el Defensores del Chacho ante un aplicadísimo conjunto de Gustavo Costas.