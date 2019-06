Atlético Nacional no para y presentó a sus dos nuevos refuerzos: Cucchi y Muñoz

El conjunto paisa continúa trabajando para armar un equipo competitivo e imparable.

Semanas de mucha actividad en la sede deportiva de Guarne, donde adelanta su pretemporada y no para de anunciar refuerzos de altura para el nuevo proyecto de Juan Carlos Osorio.

La mañana de este viernes vio desfilar a Patricio Cucchi y Daniel Muñoz luciendo la camiseta Verdolaga, en su presentación oficial ambos jugadores hablaron con los medios y dejaron claras cuáles son sus expectativas con el club.

El primero en dirigirse a la prensa fue Daniel Muñoz, quien dijo: "Me tengo que preparar para este gran reto con disciplina y humildad para dejar el nombre de Nacional en alto. Haciendo las cosas de la mejor manera y estando en el equipo más grande del país creo que podré llegar a la Selección ".

Respecto a trabajar bajo las órdenes de Osorio, no se ahorró elogios: "Me llena de orgullo, es algo que debo aprovechar, todo lo que me puede enseñar y la proyección que me puede dar, debo sacarle todo a cada entrenamiento", sobre sus condiciones técnicas agregó: "Soy un jugador técnico, hábil veloz, defensivamente aplicado, con despliegue al ataque y llegada a gol".

Muñoz dejó claro durante toda la presentación que por encima de todo siempre ha sido hincha de Atlético Nacional, por lo que siente que su responsabilidad es aún mayor.

El turno fue para Patricio Cucchi, quien se veía emocionado de vestir los colores del conjunto antioqueño y dijo: "Se a la institución que llego y las responsabilidades que trae llevar esta camiseta, ojala salga todo como lo venimos trabajando con el profe y los compañeros"

De entrada y sin preámbulos prometió goles: "Se que este año goles no van a faltar, tenemos grandes jugadores tanto en defensiva como en ofensiva, por lo que vamos a hacer un gran torneo en todas las líneas".

Al igual que Muñoz, tuvo solo elogios para Osorio: "La verdad es que es un orgullo que un técnico como Juan Carlos Osorio te dirija, voy a tratar de aprovecharlo al máximo, tuvimos una charla respecto a en qué posición de campo me movía y el tiempo que llevaba parado".

Sobre el campeonato colombiano dijo: "El fútbol colombiano está en crecimiento, queda en evidencia en la y respecto a Nacional sabemos que somos el equipo más grande y la responsabilidad que eso implica".

El atacante argentino contó que todo el grupo le ha recibido de la mejor manera, pero que se ha juntado primero con los otros extranjeros del club, luego contó de manera breve como se dio su salida de Gimnasia: "Se hizo un poco complicada la salida, si bien era algo simple, quisimos hacer las cosas rápidas pero el club después no pasaba el número de cuenta para que Nacional hiciera la transferencia, así que con mi representante decidimos pasar una carta para que la cuenta llegue y no pasó más que eso".