Atlético Nacional gana demanda a All Boys en caso Santiago Montoya

El cuadro argentino ya le pagó al Verdolaga la suma de US$ 269.000 por los derechos de formación del actual 10 de Millonarios.

Atlético Nacional vuelve a recibir un respiro en su economía tras confirmarse el pago realizado por All Boys de , tras ganar la demanda por los derechos de formación de Santiago Montoya.

El pasado més de febrero, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA falló a favor del conjunto paisa en la contienda contra el club argentino por los derechos de formación del mediocampista creativo, actual jugador de .

En dicha decisión se notificó al Club Atlético All Boys que debía abonar la suma de US$ 269.000 (doscientos sesenta y nueve mil dólares estadounidenses) a su par colombiano en un plazo máximo de 30 días. Si bien All Boys estudió la posibilidad de apelar la decisión, un acuerdo entre las partes permitió que la semana pasada el pago se hiciera efectivo dejando concluido el litigio.

Cabe destacar que Montoya hizo sus primeros pinos en la cantera de y luego pasó a las inferiores de donde estuvo cerca de seis años, antes de marcharse a tierras argentinas para probarse en All Boys, club en el que tuvo su debut profesional en 2012. Un año más tarde fue vendido al Vasco Da Gama por una suma cercana a US$1,5 millones de dólares; de esa venta se generó la disputa entre el Verdolaga y el Albo.

Poco a poco, Nacional ha ido solucionando los diferentes litigios legales en los que se ha visto involucrado tanto a favor, como en contra. El pasado febrero, el club también informó sobre el acuerdo alcanzado con el club Pedro Sellares por la reclamación sobre los derechos de formación de Dávinson Sánchez.

En abril, Racing Club pagó el dinero que le adeudaba a los antioqueños por la venta de Andrés Felipe Ibargüen al América de . Además, en el caso Orlando Berrío, la reclamación prejurídica presentada por Expreso Rojo fue aclarada sin consecuencias económicas para el Verde.

En la demanda del club Leonel Álvarez por el caso Marlos Moreno, Nacional también se vio favorecido tras recibir recientemente la notificación del fallo en primera instancia de la Comisión del Jugador. En dicho fallo, no se accedieron a las pretensiones del club Leonel Álvarez, el cual reclamaba 1.200 millones de pesos por el traspaso del jugador al .

Finalmente, en el caso más crítico, el club aguarda por el fallo del TAS sobre el caso Fernando Uribe que podría conocerse de aquí a septiembre, tras cumplirse con la audiencia en Lima el pasado mes de junio.