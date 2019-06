Atlético Nacional disputará la Florida Cup 2020

inicia una nueva era de la mano de Juan Carlos Osorio, los esfuerzos del club están enfocados en la reconstrucción de la plantilla para enfrentar el segundo semestre, pero también ya piensa en la temporada 2020.

Para iniciar la próxima temporada con todos los motores, el Verde Paisa probará sus fichas en la Florida Cup 2020 que se disputará en Orlando entre el 13 y 20 de enero. La organización también confirmó la participación de Palmeiras.

Emoji of joy 😃 to announce one more team: @nacionaloficial will be with us here in Orlando! #FloridaCup #ReadyForUniversal #futebol #football #Brazil #ComingSoon #Sport #Sports #Palmeiras #AtleticoNacionalColômbia pic.twitter.com/kv4brRDWEx