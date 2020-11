Atlético Nacional cerca de tener nuevo entrenador: Alexandre Guimarães asumiría para los Playoffs

La salida de Juan Carlos Osorio del banquillo de no tomó por sorpresa a nadie, tras el regreso del fútbol, el Verdolaga se desdibujó y a pesar de contar con mayor tiempo de trabajo, perdió partidos vitales, fue eliminado de y puso en riesgo su clasificación a los Playoffs.

Mientras que Alejandro Restrepo ha respondido en sus salidas al frente del equipo, consiguiendo asegurar la clasificación, los directivos no se han quedado de brazos cruzados y han sondeado a varios entrenadores, varios internacionales, para que se hagan cargo del equipo, entre los nombres que se han barajado están: Repetto, Ramirez, Beccacece, Dominguez, Zubeldia y Crespo, según informó el periodista Carlos Antonio Vélez.

En un momento se pensó en el regreso de Reinaldo Rueda a la dirección técnica, sin embargo, su situación con la selección chilena ha cambiado, a lo que se suma el alto costo de su salario en la actualidad, por lo que esa opción ha sido descarta por completo.

Guimarães es un entrenador serio, conocedor del fútbol colombiano, que gusta de sistemas de juego que siempre le han venido bien a Nacional. También es reconocido por su buen trabajo con los jóvenes, algo que viene haciendo falta en el Verdolaga y que sin dudas vendrá bien en esta etapa de Playoffs, donde el calendario aprieta y la nómina parece quedarse corta por momentos.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world