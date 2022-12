Atlético Madrid, 'Operación Salida': Cunha y Felipe, en el radar de los 'Wolves'

Como ya avanzó GOAL el 8 de noviembre, el Atleti escuchará ofertas por Cunha...y también por Felipe

Comienza la 'Operación Salida' prevista en el Atlético de Madrid. Según 'Star and Express', el Wolverhampton Wanderers ya está estudiando la posible compra conjunta de dos brasileños del cuadro colchonero. Se trata del delantero Matheus Cunha y del central Felipe Monteiro. En el caso de Cunha, GOAL ya avanzó el pasado 8 de noviembre que, si llegaba una buena oferta, el Atleti escucharía esa propuesta. Según ha podido saber GOAL, aún no existe oferta formal por ambos jugadres, pero el interés de los 'Wolves' existe y todo apunta a que darán los pasos pertinentes para acordar con el Atleti una doble operación de traspaso. Como confirmó "Marca", la operación podría avanzarse en próximos días, ya que los 'Wolves' quieren potenciar su plantilla en este mercado de invierno y el Atlético necesita dinero para poder tapar el agüjero generado por el KO en Europa.

El 8 de noviembre GOAL ya avanzó la 'Operación Cunha'

Matheus Cunha. El brasileño tiene contrato en vigor hasta junio de 2026 y una cláusula de más de 100 millones de euros. No ha marcado ni un solo gol en lo que va de temporada y se ha estancado de manera preocupante. Como ya avanzó GOAL, escucharán ofertas por el delantero, que es uno de los futbolistas con los que se podría hacer 'caja'. En su día se pagaron 26 millones al Hertha por su traspaso, con una amortización anual de unos 5 millones al año. Desde el club se insiste en que no se han recibido ofertas formales por escrito, pero sí se reconoce el interés. Si los Wolves llegan a ofrecer una cantidad por encima de los 30 millones, se sentarían a escuchar una propuesta por un delantero que no ha sido convocado para disputar el Mundial con su selección. No es el único equipo que pretende a Cunha. También interesa al Aston Villa de Unai Emery.

Felipe también podría entrar en el 'pack' con los Wolves

Felipe Monteiro. El central renovó su contrato de manera inesperada el pasado verano, cuando todo parecía apuntar a que saldría del club. Casi inédito en lo que va de campaña, es uno de los futbolistas que aparecen en rampa de salida. Si llega una buena oferta de traspaso o incluso de cesión, podría abandonar el conjunto rojiblanco en enero. Se especuló con el posible interés de varios equipos turcos, pero ahora aparece la opción de poder entrar en el 'pack' de negociación conjunta entre Atlético de Madrid y Wolves, en la operación por Matheus Cunha. A los ingleses les interesan ambos jugadores.