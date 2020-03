Atlético de Madrid: Morata acaba con su sequía más larga

El delantero colchonero llevaba nueve partidos sin marcar desde que lo hiciera, de penalti, ante el Barcelona en la Supercopa de España.

Álvaro Morata y el vivían dinámicas opuestas. El delantero español atravesaba su mayor sequía goleadora como jugador de un equipo rojiblanco que pasaba, al mismo tiempo, por uno de los mejores momentos de la temporada, más allá del empate en casa del la pasada jornada.

Pero eso ya es pasado. Y es que Morata, que había encadenado su peor racha sin marcar con el Atlético de Madrid, ha acabado con su sequía firmando de penalti el 1 a 1 transitorio frente al en el Wanda Metropolitano, por la jornada 27 de .

Ya eran ocho los partidos consecutivos, sumando todas las competiciones, en los que el ex de la y del no podía 'mojar'. Y ocasiones no le habían faltado. Las tuvo claras y de todos los colores.

Morata había maracado por última vez ante el , en las semifinales de la Supercopa de (9 de enero de este año). Desde entonces, se fue sin festejar un gol ante el (1 tiro a puerta), el (1), el Real Madrid (0), el (1), el (3) y el Espanyol (0), todos por LaLiga.

Contra el Submarino Amarillo fue el encuentro de Morata con más remates a portería sin marcar gol desde que está en el Atlético de Madrid, en cualquier competición (tres), según datos de Opta. Tal vez por eso se enfadó tanto al ser reemplazado por Germán Burgos. En el minuto 83 de partido, el 'Mono' tomo una decisión que hizo que Morata explotara en el banquillo: sustituyó al delantero para dar entrada a Marcos Llorente y apuntalar el centro del campo con el partido ya resuelto y el 3 a 1 en el marcador. El '9' del Atlético no hizo aspavientos al abandonar el campo, pero fue en la zona técnica rojiblanca donde estalló estrellando una botella de agua contra el suelo.

A esos siete encuentros del torneo de la regularidad, Morata le añadía el partido contra el , en el que tampoco pudo convertir pese a contar con una inmejorable situación para hacerlo. Una ocasión que desperdició de manera insólita, al no poder impactar un centro desde la izquierda, estando casi solo frente a Alisson y sin rivales cerca.

Por frustración o por dolor. Lo que está claro es que Morata lo siente. #NoticiasVamos pic.twitter.com/hwBoLUqWSo — #Vamos de Movistar+ (@vamos) February 19, 2020

Pero Morata volvió y marcó el 1-1 parcial ante el Sevilla, de penalti, por la jornada 27 del campeonato doméstico. Así, el ex del Real Madrid ha marcado ya 11 goles en la temporada contando todas las competiciones (ocho dianas en 23 partidos de LaLiga, 2 en 6 de la Champions y 1 en 2 de la Supercopa). Y es el máximo goleador del Atleti, seguido por Correa (7 tantos) y Joao Félix (5).