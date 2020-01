Atleti: Así está la "Operación Cavani" a 10 días del cierre de mercado

Edinson confía en salir del PSG cuanto antes y acabar a las órdenes de Simeone

Quedan diez días para el cierre del mercado de invierno y sigue la cuenta atrás con Edinson Cavani. El delantero uruguayo espera, con impaciencia, que se resuelva su futuro. Sigue empujando al para que le abra las puertas de manera definitiva y considera que está haciendo todo lo posible para marcharse. Tanto Leonardo de Araujo, director deportivo del PSG, como Thomas Tuchel, su entrenador, han hecho público que Cavani ha pedido salir. El PSG ha reconocido una oferta del , rechazada en primera instancia, y espera una oferta definitiva para traspasar al charrúa en este mercado de invierno. Simeone quiere a Cavani, Cavani quiere jugar para Simeone y a pesar del interés de clubes ingleses, el jugador quiere ser rojiblanco.

El uruguayo, que quedará libre de contrato el 30 de junio y desde el pasado 1 de enero puede negociar su futuro con el club que él desee, está en contacto con Simeone. Sabe que el Atleti lleva años pretendiendo su fichaje, desea acabar en el Metropolitano y considera que su salida, aunque compleja, está ahora más cerca de cristalizar por la insistencia del Cholo. El PSG espera que el club colchonero suba un poco su oferta inicial de 10 millones de euros y si eso se produce en próximos días, Cavani estará muy cerca de ser jugador del Atlético de Madrid. A pesar de que en las últimas horas se está produciendo un interés creciente del en el uruguayo, Cavani ya ha dado el "sí" el Atlético de Madrid. Quiere jugar a las órdenes de Simeone, que está en contacto con el jugador y está al tanto de todos sus movimientos. Ambos confían en desbloquear su fichaje y que acabe vistiendo la rojiblanca en cuestión de días.

Mientras tanto, en el club rojiblanco, según ha podido saber Goal, se trabaja para dar salida a un jugador de la plantilla que permita liberar masa salarial. En ese escenario aparecen tres nombres: Thomas Lemar, Sime Vrsaljko y Santiago Arias. Por el francés no ha llegado ninguna oferta concreta, el croata acaba de salir de una lesión y en el caso de Arias, con gran cartel en e , el club sabe que, si avanza la "Operación Cavanni", sí podría ser traspasado, porque es un jugador apetecible para muchos clubes de elite.

El plan "B". Tal y como avanzó Goal, el Atlético de Madrid, a través de su dirección deportiva, siempre en constante diálogo con Simeone, maneja una alternativa a Cavani, por si no puede cerrar una operación realmente complicada. Y el nombre del "plan B" del Atleti no es otro que Cedric Bakambu, que podría llegar en calidad de cedido hasta el 30 de junio desde el fútbol chino, si es que el PSG se cierra en banda y no permite salir a Edinson Cavani. Bakambu no es la primera opción de Simeone, pero sí un delantero que gusta en el club y que, en caso de llegar, sí podría caber dentro del escenario económico y los límites de coste salarial que maneja el Atlético de Madrid.