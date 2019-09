En Atlas quieren un Andrés Guardado que pueda serles "útil"

A Portilla le gustaría que el Principito retorne en seis meses o un año a lo mucho por el tema físico.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

A doce años de la venta de Andrés Guardado por parte del al Deportivo La Coruña de , la directiva Rojinegra traza la fórmula para poder repatriar al capitán del Tri al futbol mexicano.

Luego de un primer acercamiento fallido, Pedro Portilla, presidente de la institución tapatía, explicó que el mexicano deberá llegar en un buen nivel deportivo para rendir a las expectativas del club. Es decir, a ellos les habría gustado que arribara a sus actuales 32 años y no más grande.

“La fórmula es que haya esa voluntad del jugador por volver en un tiempo en el que pueda serle verdaderamente útil a esta institución como estamos convencidos que lo sería hoy en día”, mencionó en entrevista con Goal, al tiempo de asegurar que volverán a entablar comunicación con el futbolista del en la próxima ventana de transferencias.

“Nos encantaría en el caso de Andrés Guardado. Creemos que es un referente importantísimo que nos ayudaría a apuntalar este proyecto de una forma muy sólida, tengo mucha esperanza que ojalá, digamos, por parte del jugador se pueda hacer algo ya sea en este periodo de invierno de traspasos o en el próximo periodo de verano”, añadió.

Portilla se ilusiona con la posibilidad que Andrés termine su carrera con el conjunto que lo vio nacer, así como concretar un fichaje como el de América con Guillermo Ochoa y Giovani Dos Santos; Tigres con Diego Reyes y Carlos Salcedo; así como Rayados con Miguel Layún.

“Estamos con las puertas totalmente abiertas para que Andrés pueda venir a Atlas y pueda terminar su carrera en esta institución. Lo ha demostrado de esa manera, tienen que conjuntarse los tiempos. Dentro de dos o tres años a lo mejor sigue siendo un fenómeno Andrés o en dos-tres años ya no; el futbol así es, sino seguiría jugando Pelé”, explicó.

“HACE FALTA PACIENCIA EN LOS PROCESOS”

Las convocatorias de Ismael Govea, José Hernández, Jairo Torres y Brayton Vázquez llevaron al Atlas a ser base de la Selección mexicana Sub 22 que preparará el Preolímpico de la Concacaf con Jaime Lozano. Por ello, explicó lo que necesitan para replicarlo con Gerardo Martino.

“Hace falta poder tener un poco de paciencia para que los jugadores se consoliden en el primer equipo. Ser más pacientes cuando haya ofertas para comprar jugadores que les faltaría un proceso dentro de Atlas, conformar un equipo que esté con por lo menos 50 por ciento de jugadores formados en casa (…) Estoy seguro que si logramos mantener esos jugadores, consolidarlos en dos o tres años serán jugadores de Selección mayor, referentes del Atlas: ahí está la clave”, mencionó.

El ex directivo del América y Comunicaciones de Guatemala aseguró que no cerrarán la puerta al Tricolor como sucede con otros campamentos de la Primera División. “El hecho de que nuestros jugadores estén participando en selecciones menores, vayan a torneos internacionales es algo que ayuda a terminar estos procesos de formación. Hay momentos en que aparecen necesidades propias del club, se puede o hay apertura para negociar. O que un jugador titular indiscutible en el equipo pueda no ser nombrado en determinado momento”.

En el mismo sentido consideró que “es positivo que los juveniles estén participando en selecciones y compitiendo a nivel internacional porque son millas de vuelo que se van acumulando" y acaban de formarlos para dejarlos listos para la y el plantel del primer equipo.