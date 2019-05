Athletico Paranaense, rival de Boca en octavos de la Copa Libertadores 2019

El Xeneize se medirá nuevamente contra el equipo brasileño, al que ya enfrentó en el Grupo G del certamen.

El reglamento es claro: en octavos de final pueden enfrentarse equipos del mismo país y equipos que hayan compartido grupo. A Boca no le ocurrió lo primero pero sí lo segundo. Enfrente tendrá un durísimo rival como Athletico Paranaense, que en la fase de grupos lo aplastó en Curitiba y al que venció con lo justo en La Bombonera.

EL TÉCNICO

EL EQUIPO

Tiago Nunes,, tendrá que volver a La Bombonera luego de la reciente derrota generó una polémica declaración: "Les doy la alerta para todos los demás equipos, el que venga jugar aquí sólo con el VAR. Si no tiene VAR en Boca, no se gana.El equipo de Curitiba tuvo un gran primer semestre después de ganar la. No disputó el Estadual con su mejor alineación, pero lo ganó con el Sub 23 peleando contra rivales locales que usaban profesionales. Solo jugó la y disputó el primer puesto del Grupo hasta el final demostrando ser un equipo serio, compacto y contundente., goleador de la Libertadores, son los exponentes de un conjunto que, antes de medirse con Boca, deberá afrontar