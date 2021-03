Athletic vs. Real Sociedad: ¿Podrá haber público y aficionados en la final de la Copa del Rey 2020 y cómo conseguir entradas?

La RFEF, la Junta de Andalucía y ambos clubes mantienen reuniones para que al menos hay un porcentaje de público neutral en las gradas.

La Copa del Rey 2020 aún busca campeón, ya que Athletic Club y la Real Sociedad aún deben medirse en el estadio de La Cartuja de Sevilla en la final que quedó aplazada la temporada pasada y una de las grandes incógnitas sigue siendo si podrá haber público o no en las gradas.

¿Podrá haber público y aficionados en la final de la Copa del Rey 2020?

La Real Federación Española de Fútbol no ha hecho pública ninguna decisión. No obstante, la Cadena Ser asegura que el ente federativo ha planteado que haya al menos un porcentaje de público en las gradas que pudiera rondar el 15% y siempre de aficionados que residan en Sevilla para evitar desplazamientos masivos que están restringidos por culpa del coronavirus en España.

No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró que el Gobierno de España es contrario a la entrada de público en un evento de estas características: "Voy a ser clara y contundente: no es adecuado, no es oportuno y no es conveniente que haya público en la final de la Copa del Rey. Esta ministra va a trabajar intentando buscar el consenso para que esa asistencia de público no se produzca ".

La RFEF y los dos clubes mantendrán una reunión al respecto este jueves 18 de marzo y también se espera que la Junta de Andalucía, propietaria del Estadio de La Cartuja y voz más autorizada en la gestión de la pandemia en Sevilla, emita un informa al respecto para autorizar o no la presencia de público en las gradas.

¿Cómo conseguir entradas para la final de la Copa del Rey 2020?

En el mejor de los casos, la final de la Copa del Rey se disputaría con acceso de público pero con el aforo limitado a un porcentaje de aficionados para mantener la distancia social. La Cartuja tiene aforo para 57.619 espectadores pero seguramente se limitara a porcentajes inferiores al 30% como se ha hecho en la Champions o la Europa League o en la Bundesliga de Alemania o la Premier League.

Si hubiera público, la forma de venta habitual de las entradas es a través de un reparto porcentual entre los clubes finalistas, que las venden entre sus abonados, socios y peñas siguiendo habitualmente criterios de antigüedad, y otro porcentaje es para la RFEF para invitar a compromisos y patrocinadores. Los precios de las entradas en la última final en la temporada 2018-2019 oscilaron entre los 75 y los 180 euros.