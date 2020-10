Athletic: Cuando el verbo favorito es trabajar y no patalear

Es un secreto a voces. El es, guste más o menos, el club más singular del planeta. No es mejor que otros, pero sí distinto a todos. Y no el más dinstiguido, pero sí el más diferente. Si estas letras sirvieran para establecer un concurso de popularidad, seguramente la filosofía del club bilbaíno tendría tantos partidarios como detractores. Sin embargo, parece un momento adecuado para recordar que, si el Athletic es un club diferente a todos, debe serlo aún más. En lo estructural, el club inició un proceso de cambio democrático, avalado por el voto democrático de los socios, que eligieron un nuevo proyecto. Mejor o peor, pero nuevo. Uno que consolidó al equipo cuando la inercia era negativa y que le colocó en una final de Copa, firmando uno de los ejercicios de supervivencia más increíbles de la historia del torneo. Como el fútbol es el único deporte que presume de no tener memoria, ahora el periodismo, el entorno y hasta el aficionado han sepultado aquello para poner el acento en la clasificación. El Athletic Club es penúltimo, ha perdido tres partidos de cuatro y todo lo que antes servía, ahora ya no vale.

Así que, entre que algunos no han asumido que los tiempos cambiasen en el Athletic,y que "los leones" se han instalado en el peor lugar posible para un equipo grande, la duda, todo se ha tenñido de pesimismo y grandilocuencia. Un fichaje frustrado está sirviendo para armar una polémica de todo a cien que amenaza con agrietar la estabilidad del club. Vivimos tiempos convulsos, en los que los periodistas no queremos que nada ni nadie nos estropee un buen titular. Ni siquiera la verdad.¿Qué ha pasado con Fernando Llorente? Pues más allá de las opiniones, convendría enumerar los hechos. Primer hecho: Fernando, campeón del mundo, se puso en contacto con la dirección deportiva para trasladarle que, aunque manejaba varias ofertas, prefería volver a su casa. Segundo hecho: Rafael Alkorta, director deportivo, explora la situación y traslada esa intención del futbolista al club porque ese, y no otro, es su trabajo. Tercer hecho: parte de la plantilla, conociendo la situación, pregunta al director deportivo cómo está la situación, sin reclamar su llegada y sin iniciar el fichaje, aunque contar lo contrario venda más periódicos. Cuarto hecho: La dirección deportiva traslada a la directiva la situación y que el jugador que podría llegar en unas condiciones deportivas ventajosas. Repetimos, deportivas. Y quinto y último hecho: la junta sopesa la cuestión y más allá de la cuestión deportiva, por un tema social, decide tumbar el fichaje. Esa es la película de los hechos. Aquí paz y después, gloria.

Conocidos los hechos, vayamos a la opinión: Ni Fernando Llorente ha hecho algo que no sea común en el mundo del fútbol en época de traspasos, ni Rafael Alkorta ha actuado de una manera negligente,ni el presidente tiene por qué abrirse las carnes en público, ni es tan extraño que haya pesado más el tema social que el deportivo, ni, si se me premite, hay derecho a que el señor Gaizka Garitano tenga que aguantar todo el chapapote de porquería que le está cayendo. Aceptando todas las opiniones contrarias, quien esto escribe tiene claras dos cuestiones: primero, que parte el entorno del club sigue sin asumir y procesar que el presidente actual ganó por 80 votos de diferencia al anterior; y segundo, que por muy diferente que sea el Athletic al resto de clubes, que lo es, la solución de sus problemas pasa por ganar. Con perdón y con la venia, el Athletic que uno ha conocido siempre, el Athletic de toda la vida, no es un club que se refocila en los egos ni se revuelca en el barro de las peleas de intestinas.Más bien, al contrario. El Athletic Club siempre ha sido distinto a todos porque siempre ha sido capaz de solucionar sus problemas domésticos con discreción, energía y personalidad. Así ha sido por más de cien años. El verbo favorito del club siempre ha sido trabajar, no patalear. Que dure otros cien años.

Rubén Uría