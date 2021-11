Athenea del Castillo, en Goal: "Creo que este equipo tiene muchísima ambición"

La selección española se ha convertido en uno de los conjuntos más potentes del mundo. En el top-10 del ranking FIFA, el conjunto de Vilda sigue mejorando y es una de las grandes favoritas para hacerse con la Eurocopa que se disputa el próximo año. Una de sus integrantes, y de mayor potencial, es Athenea del Castillo. La joven delantera (Solares, 2000) forma parte del Real Madrid y se está convirtiendo en una habitual en las convocatorias de la selección absoluta, a la que asiste desde la pasada temporada.

Antes del encuentro ante Escocia, Del Castillo atiende a “Goal” y analiza el momento que está atravesando la selección y narra su experiencia como parte del combinado de la rojigualda.

¿Cómo está siendo la experiencia de ir convocada y poder jugar con la selección absoluta?

“En las primeras convocatorias, al final creo que son especiales, el poder estar aquí rodeada de las mejores jugadoras del mundo y poder aprender día a día, en cada entrenamiento, en cada partido, me tengo que quedar con eso, soy joven y quiero estar aquí por mucho tiempo, y contenta de poder seguir recibiendo esta oportunidad”.

¿Cómo ha sido el recibimiento de sus compañeras en estas primeras convocatorias?

“Muy bien. Al final, yo ya había venido el año pasado a alguna concentración suelta. Este año, sí que es cierto que he podido estar en las 3 iniciales desde el principio, y me estoy adaptando súper bien. Son jugadoras de gran nombre, cómo tu has dicho, pero son súper cercanas y súper buenas compañeras, que al final te hacen integrarte rápido.

Al final, ellas, al ser tan mayores, han vivido ese momento de el llegar y lo hacen muchísimo más fácil”.

Tras el partido ante Islas Feroe, se miden a Escocia. ¿Cómo se preparan este tipo de partidos?

“Al final lo preparamos de la misma manera, con trabajo, entrenar, intentar mejorar día tras día, que es lo que venimos haciendo para que este equipo consiga todos los objetivos que tiene en mente, esa clasificación para el Mundial sub-23. Es el objetivo y a partir de ahí, trabajar e intentar afrontarlo de la mejor manera posible e intentar conseguir los 3 puntos”.

¿Desde el vestuario se le da importancia a la goleada, al resultado ante Islas Feroe, o simplemente se centran en seguir trabajando, en conseguir los 3 puntos?

“Nos centramos en intentar conseguir los 3 puntos cada partido. Al final, nosotras jugamos para ganar e intentar conseguir esa clasificación. Si puede ser con buen juego y goles, pues muchísimo mejor. Creo que este equipo tiene muchísima ambición, y a partir de ahí, intentar conseguir esa clasificación”.

En su día a día, ¿cambia mucho la rutina de entrenar con un club que con la selección?

“Aquí sí que es cierto que hacemos muchísimas otras cosas completamente diferentes, pero lo tengo asimilado porque al final he tenido la suerte de venir a algunas concentraciones, y también estuve en categorías inferiores, entonces ya sé lo que es vivir esto, cómo vivirlo. Entrenar por la mañana, por la tarde, las horas de descanso… Al final yo sigo una rutina muy parecida en el club en el que estoy, en el Madrid, de entrenar por las mañanas, y creo que me he adaptado rápido porque al final el año pasado, cuando jugaba con el Deportivo, entrenaba por las tardes, y no estaba de esa forma tan profesional, que es entrenar por la mañana, comer en la Ciudad Deportiva y demás”.

En su caso, ¿qué importancia le da a la salud mental, tanto en los entrenamientos como fuera del campo?

“Pues mucho. Al final, yo creo que te da un plus más a la hora de mil hechos del juego, e incluso a nivel personal. Trabajaba con una chica en el Depor, ahora me he puesto en manos del chico de la selección porque creo que es bueno para todo, para tu día a día, y para los temas personales, y si puede ser, pues con un poco de fútbol, pues muchísimo mejor.

Al final, yo no iba mucho. Empecé a ir en mi primer año en el Depor, porque no metía goles, que no conseguí meter goles hasta la segunda vuelta y que no era algo que me obsesionase tampoco, pero venía de Segunda, del Racing, de meter 20 goles por temporada. Entonces era como: “¿jo, qué me pasa?”, porque entrenando las meto todas, y luego en los partidos sí que es cierto que no tenía ocasiones claras de decir “buff, la que ha fallado”, simplemente ni tiraba a puerta en todo el partido, y al final me puse en manos y a partir de entonces, creo que me ha dado un plus y lo sigo trabajando muchísimo porque yo creo que me puede ayudar mucho tanto en lo deportivo como en lo personal”.

Ya ha marcado con la camiseta de la absoluta, ¿cómo se siente tras jugar para su país y encima poder aportar con goles?

“Al final es un orgullo. Creo que poder representar a tu país en todos estos partidos es un orgullo, y si puede ser con goles y buen juego, muchísimo mejor. Al final, lo que quiero es ayudar al equipo y aportar mi granito de arena”.

¿Cuáles son sus objetivos a largo y a corto plazo?

“Pues a corto plazo, seguir contando con minutos y sumando experiencias aquí en la selección y a nivel de títulos en el Real Madrid, intentar conseguir algún título, clasificarnos para los cuartos de Champions, y a partir de ahí intentar quedar lo más alto posible en la tabla en Liga e intentar meternos en Champions y conseguir algún título, que al final yo vine al Real Madrid para ganar títulos, que es un equipo con muchísima ambición”.