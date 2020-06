Asprilla: "Si fuera James Rodríguez, mando a Zidane a comer mierda"

El que fuera delantero de la selección colombiana criticó la falta de continuidad que está teniendo su compatriota en el Real Madrid

James Rodríguez vuelve a estar en la picota. El centrocampista colombiano apenas cuenta con oportunidades en el y los rumores acerca de su salida del club blanco son constantes. Su falta de 'feeling' con Zidane se evidencia de forma exponencial.

Ahora, Faustino Asprilla, ex internacional por , ha salido en defensa del cafetero, que se encuentra en uno de sus peores momentos a nivel deportivo desde que llegó a Madrid, en 2014.

El artículo sigue a continuación

Asprilla, indignado con Zidane

"James no es irresponsable, se entrena todos los días igual que todos. Los entrenadores dicen lo mismo, 'todos somos iguales', para darle motivación a los suplentes. Ellos tienen sus 3 o 4 jugadores que siempre entran. Hay jugadores que vienen de abajo en el Real Madrid y a mí no me digan que el goleador de una Copa del Mundo esté por debajo de Mariano, de no sé quién... Hay que respetar un poquitico. James porque tiene una paciencia, pero yo mando a comer mierda a Zidane. Eso ya no es nobleza de James, es huevo...", expresó en Blu Radio Colombia.

El futuro deportivo de James, en el aire

James, que solo ha jugado 13 partidos esta temporada, 7 de ellos en Liga, está en la rampa de salida para abandonar el Real Madrid, a pesar de que su técnico asegurar que iba a contar con él.

Más equipos

"Voy a contar con él y se está entrenando bien. Vamos a ver cuándo le toca jugar. Hay mucho nivel entre unos y otros jugadores. Es verdad que no estaba jugando mucho...", decía Zidane en la previa al encuentro ante el .