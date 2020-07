Asistente de Coito afirma que no están de vacaciones en Uruguay

Miguel Falero afirmó que el cuerpo técnico de la Selección hondureña trabaja con los jugadores a distancia.

El cuerpo técnico de la Selección de Honduras todavía se encuentra en y no puede regresar por la pandemia de coronavirus. Miguel Falero, asistente de Fabián Coito, dijo que viajarán apenas se habiliten los vuelos y aseguró que trabajan con los jugadores a distancia.

“Hace unos tres meses estamos trabajando por videollamadas con los chicos de la Sub-23 y mayor. No nos hemos movido por el tema de los traslados por los aeropuerto pero nosotros seguimos trabajando a distancia, esperando que a la brevedad se pueda abrir el tema de los viajes y poder estar allí”, declaró Falero en diálogo con Radio América.

Y agregó: “Al día siguiente que se habiliten los vuelos, nosotros estamos de vuelta en Honduras. El día que nosotros podamos viajar estaremos a la brevedad. Solo hay que ver el problema de cupos y salidas, pero al abrirse estaremos allá. Es lo que queremos. Yo me río porque siempre estoy al tanto de los comentarios de la prensa sobre quienes están entrenando y me da risa que no hay nadie más inquieto por estar en la cancha como Coito. Hay cosas que no podemos arreglarlas para viajar, pero que digan que estamos de vacaciones eso ya es bastante fuerte".

Por último se refirió al acuerdo con Fenafuth por los salarios. "Hace meses que nos adecuamos a los números. Hubo un total acuerdo porque entendemos que la economía ha sido dura en todos los pueblos de Latinoamérica. La Fenafuth no tiene la culpa de la pandemia ni nosotros también, pero hubo un acuerdo donde nosotros nos adecuamos al tema de la Fenafuth”, cerró.