Así mejora Yerry Mina en pleno aislamiento

Se sabe que Yerry Mina entrena a doble jornada y que cuando tiene descanso también se prepara, de otra forma. Lo hace mirando videos de los partidos de para anotar los instantes en los que cometió errores y así tener presente ese detalle. También para saber en qué debe mejorar.

"Cuando regrese la Premier tengo que estar como si nada hubiera pasado. Incluso encontrarme en mejor forma. Y por eso procuro ser meticuloso a la hora de trabajar", dijo el defensor colombiano en entrevista para la página de su club.

Pero no solo son partidos del club de . También uno que otro de Palmeiras, club en el que se dio a conocer. "Lo hago para ver cosas que hacía antes y que ahora no hago. Es bueno mantener siempre lo mejor".

Por ahora no se sabe si la Premier regresará pronto aunque se dice que estará de vuelta en los primeros días de junio.

