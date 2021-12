Así ha sido el 2021 para el fútbol femenino

El 2021 ha sido un año absolutamente histórico para el fútbol femenino en España. En el año que está a punto de terminar, se han producido varios momentos inolvidables, que quedarán en la retina de los aficionados para siempre. Momentos emotivos, momentos de pasión, de euforia… Tanto a nivel individual como colectivo, el deporte rey ha demostrado que en nuestro país ha dado un auténtico paso de gigante.

Con sus luces y sus sombras, nuestras futbolistas siguen trabajando para ser las mejores del mundo, y poco a poco lo van consiguiendo. Con esfuerzo, con trabajo, y con toda la ilusión del mundo, las jugadoras, encabezadas por una Alexia Putellas de oro, han vuelto a demostrar que tienen todo el crédito.

Ahora, a pocas horas para que el 2021 pase a la historia, y se empiece una nueva página en el libro de la vida, merece la pena repasar cuáles han sido los mejores momentos del año que finaliza.

Alexia Putellas, la primera Balón de Oro de la historia de España

Sin dudas, el gran momento ha llegado en los últimos meses del año. El premio a toda una vida de esfuerzo, sacrificio y pura pasión por el fútbol ha tenido su reconocimiento con el premio más prestigioso. Por segunda vez en la historia, un futbolista español ha sido reconocido con el Balón de Oro, el premio al mejor futbolista del mundo. Alexia Putellas, capitana del Barcelona y líder indiscutible del equipo durante todo el año, ha sido la merecedora del reconocimiento más grande que puede tener una jugadora de fútbol.

Tras un año absolutamente extraordinario, en el que ha sido la líder de uno de los mejores equipos de todos los tiempos, con el que ha conseguido el primer Triplete de la historia de un equipo español, Putellas ha roto todas las barreras que podía tener una futbolista. Tanto a nivel colectivo como individual, la centrocampista internacional por España ha demostrado que la historia está para hacerla y que no hay nada imposible. El premio de France Football solo suponer un auténtico paso más para el deporte femenino nacional, que en los últimos años ha crecido de forma exponencial.

Doblete en el Balón de Oro: Jennifer Hermoso, Balón de Plata

No solo hay que destacar la hazaña de Alexia Putellas. El FC Barcelona ha hecho historia, y los resultados se notan. En la entrega del Balón de Oro, se ha visto la dominación del cuadro azulgrana, que ha impresionado al mundo con su manera de entender el deporte del balón, y como ha sido capaz de ganar todos los títulos que ha tenido su alcance.

No solo la centrocampista ha recibido su más que merecido premio en París, sino que una de las mejores futbolistas del planeta, y compañera de Alexia, ha recibido un gran reconocimiento. Jennifer Hermoso, delantera azulgrana, fue nominada en la gala como Balón de Plata, lo que supone que ha sido reconocida como la segunda mejor futbolista del mundo.

La madrileña, una delantera absolutamente veraz, y que también fue reconocida con el premio a mejor punta de Europa, ve cómo su gran temporada ha sido reconocida por todos los expertos, que han sabido ver su talento, y sus ganas de seguir mejorando.

El Triplete del FC Barcelona, el primero de la historia

A nivel individual, el cuadro de la Ciudad Condal ha demostrado que ha sido imparable, pero no hay que olvidarse de los logros que consiguió en el año natural como equipo. De la mano de Lluis Cortés, que, a pesar de renovar, se marchó de una forma algo sorprendente el club azulgrana, el FC Barcelona ha conseguido lo que, hasta hace unos años, parecía impensable para el fútbol español: conseguir el Triplete (Liga, Copa de la Reina y Champions).

Solo hay que observar el resultado de la final de la máxima competición continental para observar el dominio arrollador que ha mostrado a lo largo de todo el año. 0-4 venció al Chelsea, uno de los mejores equipos del Viejo Continente, y que no pudo hacer nada ante el gran control que han mostrado las jugadoras del conjunto de Barcelona.

Encabezadas por Alexia, Hermoso, Mapi León, Graham Hansen o Sandra Paños, la mayoría nominados o premiadas con las más altas distinciones por parte de las grandes organizaciones que rigen los destinos del fútbol europeo o mundial en algunos casos, el conjunto culé ha vuelto a dejar claro que sino es el mejor equipo del mundo, está cerca. Tras vencer por cuatro goles a dos al Levante en la final de la Copa de la Reina, en la que fue la despedida de Vicky Losada, la gran capitana azulgrana, el cuadro culé certificó un año absolutamente histórico y que supuso un gran paso adelante para todo el fútbol español, que sigue dando pasos de gigante para medirse de tú a tú a los mejores equipos del mundo.

La recuperación y lucha de Virginia Torrecilla

Uno de los peores momentos para todos llegó con la pandemia. Virginia Torrecilla, anunció en mayo del 2020 que había sido operada de un tumor y que tendría que apartarse del deporte para centrarse plenamente en su recuperación. Un auténtico jarro de agua fría para todos, que despertó el mejor lado, la mejor versión de todas las personas, ya fueran relacionadas o no con el fútbol. El apoyo a la centrocampista fue unánime y los gestos de solidaridad y apoyo fueron constantes con una persona que mostró toda su fortaleza, toda su lucha, en definitiva, su resilencia para poder vencer a una terrible enfermedad.

Y lo hizo. Vaya sí lo hizo. A finales de 2021, a través de sus redes sociales, la mallorquina ha anunciado que está finalmente limpia del cáncer. Con pequeños vídeos, Torrecilla ha querido agradecer todo el apoyo que está recibiendo. Y es que la jugadora colchonera se ha convertido en un auténtico símbolo, un pilar para todos los luchadores contra enfermedades como esta, que segan tantas vidas y que se convierten en una maldición tanto para las personas que las sufren como para las que rodean a estos y estas luchadores. Ahora, tras más de un año y de mucho sufrimiento, Virginia está libre, y su vuelta a los terrenos de juego está cada vez más cerca. Una de las mejores noticias sin ninguna duda de este año.

El avance de la Selección española hacia las 10 mejores del mundo

El trabajo no da frutos por casualidad. La enorme mejora que ha sufrido la selección española al fin está dando resultado, y se está mostrando. Este año ha sido el primero en el que el combinado nacional ha entrado en el Top-10 de las mejores selecciones del mundo. No solo eso, el conjunto al que entrena Jorge Vilda ha conseguido auparse a la novena posición, lo que supone un claro síntoma de lo que ha supuesto la mejora y la inversión por las jugadoras jóvenes y la evolución que están sufriendo todas aquellas que llevan mostrando un gran nivel en el torneo doméstico, y que están haciendo méritos para poder estar en la selección absoluta.

Desde la entrada de Jorge Vilda, seleccionador en el centro de la polémica y más después de lo que ha sucedido con Damaris, jugadora que ha ido desmontando uno a uno los argumentos del seleccionador, las cosas han mejorado de forma sustancial para una selección que, bajo el mando de Ignacio Quereda, terminó haciendo un motín tras la eliminación en aquel Mundial de Canadá que supuso una auténtica revolución para el fútbol español.

El debut del Real Madrid en la Liga de Campeones

Una nueva dimensión. Aquella célebre portada de “MARCA” fue la antesala de la llegada de uno de los grandes del fútbol español al fútbol femenino. Tras años de rumores y especulaciones, finalmente el Real Madrid se atrevió y entró en la disciplina absorbiendo al recientemente ascendido CD Tacón. Tras un debut con luces y sombras, la pasada temporada, la primera con el escudo blanco en la camiseta, fue la entrada real en acción del conjunto merengue. Y los resultados fueron de los más positivos, ya que en su primera campaña, el Real Madrid consiguió por primera vez en su historia entrar en la UEFA Women’s Champions League.

Un resultado histórico para un equipo que ha contado con muchísimos movimientos en su plantilla, y que en la campaña que se está desarrollando, no está teniendo un curso muy estable, ya que ha tenido cambios en el banquillo, y que en Liga no se encuentra cerca de los puestos de cabeza, esos a los que quiere y está prácticamente obligado a estar debido a la gran inversión que se ha realizado esta temporada para mejorar de forma sustancial lo conseguido hasta el momento.

No solo eso. Tras una sólida fase de grupos, en la que a pesar de los dos tropiezos ante el PSG, el conjunto de la capital de España ha conseguido pasar por primera vez en su historia a los cuartos de final de la máxima competición continental, algo inaudito para un equipo de reciente creación, lo cual habla muy bien del trabajo que se viene realizando desde las oficinas del Real Madrid, uno de los equipos más potentes del mundo en todas las áreas, y que quiere seguir demostrando por qué es una de las marcas con más prestigio a nivel mundial.

El primer Clásico de la Liga de Campeones

Otro de los grandes momentos que ha tenido al fútbol femenino en España como protagonista también tiene que ver con la máxima competición continental. El destino ha querido ser caprichoso, y en el sorteo de los cuartos de final de la Champions, ha emparejado a los dos equipos de nuestro país en el sorteo. Real Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el 2022 en la doble eliminatoria en la que posiblemente, se pueda ver otra gesta para el fútbol femenino: la apertura del Camp Nou para el duelo de la máxima competición continental.

El avance que está experimentado el futfem en nuestro país está siendo notorio. A pesar de algunas dificultades, todas las deportistas están mejorando de forma significativa y cada vez más, por lo que estas noticias no deberían sorprender, pero siguen haciéndolo.

El progreso que muestran estos dos clubes, por poner solo un ejemplo, es cada vez mayor, y nuestros equipos están siendo cada vez más respetados y, a la par, temidos en el Viejo Continente. Tanto Real Madrid como FC Barcelona son dos de los clubes con mayor imagen de todo el mundo y su presencia entre las mejores escuadras del continente solo supone una noticia cada vez mejor para tener más visibilidad y demostrar que el fútbol femenino sí interesa.

El debut del Levante en la Champions, otro hito

El fútbol no vive solo de los grandes en España. En el tramo final, tras el verano, el Levante, uno de los clásicos del deporte rey, afrontaba un momento histórico: su debut en la Liga de Campeones. El momento que tanto esperaban en Orriols, tras años de inversión y esfuerzo en la sección, había llegado, y tenían que estar a la altura. Y a pesar de no poder participar en la fase de grupos, pelearon hasta el final.

No lo tuvieron fácil, ya que tras pasar varias rondas previas, en la última tuvieron como rival a nada más y nada menos que al 7 veces campeón de Europa, el Olympique de Lyon. A pesar de perder en los dos encuentros, el conjunto entrenado por Ángel Villacampa, viejo conocido por sus triunfos al frente del banquillo del Atlético de Madrid, la imagen fue espectacular y las sensaciones mejores ya que se logró poner contra las cuerdas a uno de los mejores equipos de la historia, que tuvo que sudar para dejar fuera de la máxima competición continental a un equipo que no dejó de pelear y trabajar por sus objetivos.

La "profesionalización" del fútbol femenino, una de las grandes tareas pendientes

El 15 de junio de 2021 se convirtió en un día histórico. El CSD aprobó la profesionalización del fútbol femenino en España. Esta fecha tendría que haberse convertido en un antes y un después en la evolución del deporte en España, pero todavía no se ha llevado a cabo.

El comunicado del CSD

Las peleas diversas entre la RFEF y los sindicatos por muchos motivos, pero entre otros la comercialización por los derechos de televisión, la negociación del Convenio Colectivo o la elaboración de unos estatutos unitarios, están siendo algunos de los motivos por los que todavía, casi medio año después del anuncio, no se haya convertido en realidad lo que muchas llevan peleando desde hace muchos años: que el fútbol femenino sea profesional

La situación del Rayo Vallecano

Para terminar, pero no menos importante, hay que hablar de lo que está sucediendo dentro del seno del Rayo Vallecano. Es una de las situaciones más vergonzosas que se están viviendo en el fútbol en los últimos años, y que demuestra la dejadez y la falta de empatía de sus dirigentes, que muestran muy poca o nula preocupación por el estado físico de sus jugadores, pero incluso más allá, ya que se han producido algunas situaciones que avergonzarían a más de uno, pero que en el caso de los dirigentes del club vallecano, no ha habido más reacción que desmentir lo que estaba pasando… cuando todos han visto que era verdad.

El comunicado de la plantilla del Rayo

Arrancando por el gran retraso en la firma y confirmación de los contratos de los jugadores, terminando por la ausencia de médicos y de la figura de un delegado en el equipo de Quejigo, las condiciones en las que tienen que entrenar y jugar las futbolistas son intolerables. Ante la pasividad de instituciones, la situación es insostenible. No es la forma de tratar a un equipo de fútbol, y mucho menos a personas. El no pago de los pisos a las jugadoras, y que se las eche a la calle es otro de los momentos más bochornosos de los últimos tiempos para un club que fue uno de los grandes del fútbol español, y que actualmente tiene que pelear año a año para no descender prácticamente con lo puesto.