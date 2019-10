Así ha castigado el Virus FIFA: Más minutos para el Barcelona, más lesiones para el Real Madrid

Bale y Modric volvieron tocados, mientras que Valverde recupera a todos sanos aunque sus jugadores sumaron más minutos que los blancos.

El Virus FIFA es uno de los males más temidos en equipos que como el y el tienen plantillas plagasas de internacionales pero este parón de selecciones de octubre se ha comportado de forma distinta con merengues y blaugranas justo antes de un nuevo pelotón de partidos que incluye el Clásico del próximo 26 de octubre.

El Real Madrid cedió en este parón de selecciones a 12 internacionales y 10 de ellos tuvieron minutos, los únicos que no jugaron fueron Militao con y Areola con . Por su parte, el papel de Rodrygo en la selección olímpica de Brasil fue tambiién residual y sólo jugó 53 minutos en sus dos amistosos para preparar Tokio 2020.

En total internacionales del Real Madrid han acumulado 1253 minutos. Bale, Casemiro, Courtois, Varane y Valverde han jugado los dos partidos completos, mientras que Hazard y Modric fueron titulares en los dos pero no los completaron y acumularon 153 y 156 minutos respectivamente. Sin embargo, tanto Modric como Bale han vuelto tocados de estos compromisos.

Los dos convocados con como son Sergio Ramos y Carvajal son indiscutibles en el Real Madrid pero sólo tuvieron un partido cada uno. Ramos sólo jugó ante Noruega los 90 minutos y se perdió el segundo partido ante por sanción. En el caso del lateral ocurrió lo contrario, ya que fue suplente por detrás de Navas ante Noruega y ante Suecia disputó 81 minutos antes de que lo sustituyera el jugador de Los Palacios.

El artículo sigue a continuación

El Barcelona también contó con 12 internacionales y dos de ellos no contaron con minutos, ya que Carles Pérez dejó la concentración de la Sub-21 por lesión y Wagué no jugó con . También fue casi testimonial la carga de minutos de Ansu Fati que debutó con la Sub-21 pero apenas disputó 11 minutos ante Montenegro. Ninguno de los internacioneles del Barça ha regresado con ningún tipo de molestia física y dos de sus estrellas como son Luis Suárez y Messi no han viajado con sus selecciones y han descansado para este tramo de temporada.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El resto de internacionales sí tuvieron más peso en sus equipos y los 12 jugadores sumaron 1357 minutos, los que más De Jong, Lenglet, Griezmann, Semedo y Arturo Vidal, que acumularon los 180 minutos de los dos partidos cada uno, les sigue Raitic con 119 tras jugar los dos pero ser suplente en uno de ellos. Por su parte, dos titulares blaugranas como Ter Stegen y Busquets sólo cargaron las piernas con un partido y descansaron en el otro compromiso de y España.