Así fue la declaración completa de Enríquez Negreira en la Agencia Tributaria

Siguen saliendo a la luz nuevos episodios del 'caso Negreira'. En esta ocasión, 'El Periódico de España' desvela, de manera íntegra, la declaración de Enríquez Negreira, el ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a preguntas que se le hicieron en la Agencia Tributaria. Esta es toda la conversación, preguntas y respuestas de Negreira.

Inspector AET: ¿Qué cargos ha tenido en la Federación Española de Fútbol?

Negreira: He sido vicepresidente del comité de árbitros desde hace 25 años hasta hace 2 años y medio. Era uno de los tres vicepresidentes del comité de árbitros junto a Medín Prego y Franco Martínez. El presidente era Sánchez Armenio.

I: ¿Qué obligaciones tenía como vicepresidente del comité de árbitros?

Negreira: Nos reuníamos en Madrid cada semana o cada 15 días. Lo que hacíamos era revisar los informes que hacen los árbitros (el acta) después de cada partido y puntuarlos. En función de esa puntuación el árbitro podía ascender de categoría. También teníamos un informador de la federación que revisaba si el arbitraje había sido correcto. Preparar charlas técnicas (formaciones) a los árbitros. Reunirnos con los presidentes regionales.

I: ¿Entre sus funciones estaba nombrar a los árbitros?

Negreira:: No, designaba eI presidente.

I: ¿Cuánto cobraba por ser vicepresidente?

Negreira: No cobraba nada. Nunca he querido cobrar porque yo ya tenía mi empresa y cobraba del Fútbol Club Barcelona.

I: ¿Por qué dejó de ser vicepresidente?

Negreira: Porque José Mº Villar (presidente de la Federación) tuvo problemas con la justicia y dejó de ser presidente de la Federación. El nuevo presidente (Rubiales) prescindió de toda la directiva anterior.

I: ¿Qué servicios le prestaba usted a través de Dasnil al FC Barcelona?

Negreira: Ir a ver los partidos (personalmente o a través de compañeros exarbitros) y estar informado del porqué se habían tomado decisiones. El Fútbol Club Barcelona consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros equipos (esto es una hipótesis personal nadie me lo ha dicho directamente). Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el Fútbol Club Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en su contra, que todo fuera neutral.

l: ¿Cuánto tiempo hace que prestaba estos servicios?

Negreira: Hace unos 13 años.

I: ¿Cómo lo facturaba?

Negreira: Primero a través de NILSAD y luego DASNIL.

I: ¿EI momento en el que deja de ser vicepresidente del comité arbitral coincide con el momento en que deja de prestar servicios para el Barcelona?

N: Sí, el Barcelona lo decidió unilateralmente. De hecho, le envié una carta a Bartomeu y me quejé de incumplimiento de contrato, después le llamé, pero no me cogió el teléfono.

I: ¿En qué cuenta cobraba las facturas del Fútbol Club Barcelona?

N: Por la cuenta bancaria del Banco Sabadell.

I: ¿Alguna vez parte de lo que cobraba lo ha devuelto a alguien?

N: No, lo destinaba a DASNIL o a mi mismo.

I: ¿Con lo que recibía del Fútbol Club Barcelona alguna vez ha pagado a algún árbitro o exárbitro?

N: No.

I: ¿Quién era su persona de contacto en el Fútbol Club Barcelona?

N: Rosell y Bartomeu.

I: ¿Se reunía usted periódicamente para prestar asesoramiento?

N: Los veía como mucho 6 veces al año.

I: ¿Existe algún documento, informe o similar en el que se incluyan las conclusiones del asesoramiento que prestaba a través de DASNIL al Fútbol Club Barcelona?

N: No.

I: ¿Cómo enviaba las facturas al Fútbol Club Barcelona?

N: Por correo electrónico.

I: Entonces si solo se reunían como mucho 6 veces al año y no había informes escritos, ¿por qué le pagaban los importes facturados por DASNIL que son los siguientes? (Se le muestra tabla)

N: Porque así estaban tranquilos de que en el comité arbitral no había decisiones en contra del Fútbol Club Barcelona, que todo era neutral.

I: ¿Por qué cobraba (su hijo) Javier de DASNIL?

N: Por gestionar DASNIL cuando yo estaba enfermo.

I: ¿Su hijo Javier hacía informes arbitrales para Dasnil?

N: No.

I: ¿Entre los servicios que usted facturaba a Fútbol Club Barcelona incluía informes elaborados por su hijo?

Negreira: NO.

l: ¿De qué conoce a Josep Contreras?

Negreira: Lo conozco de dos o tres veces.

I: ¿Le presentó a Contreras a Javier?

Negreira: No.

l: ¿Sabe si su hijo Javier ha hecho alguna obra, proyecto de obra, o diseño de interiores a Contreras?

Negreira: No lo sé.

I: ¿Sabe sí su hijo ha hecho alguna sesión de coach a Contreras?

Negreira: No, de coach no, quizá de otra cosa. De coach no tiene sentido por la edad.' El Sr. Contreras es una persona muy mayor.

I: ¿Sabe si su hijo ha hecho alguna sesión de coach algún jugador o directivo del Fútbol Club Barcelona?

Negreira: No lo sé.

I: ¿Conoce la empresa TRESEP?

Negreira: No, no la conozco.

I: ¿Usted ha elaborado artículos para el Mundo Deportivo?

Negreira: No, los hacía mi hijo yo solo ponía el nombre para que tuviera más 'gancho'.

I: ¿Lo que le pagaba el Fútbol Club Barcelona tenía algo que ver con que usted (en su caso a través de su hijo) opinara a favor del Barcelona en Mundo Deportivo?

Negreira:NoHacienda no pudo acreditar que los pagos a Negreira influyeran en los resultadosLa Agencia Tributaria advirtió en abril de 2022 a la Fiscalía de que no había podido acreditar que los pagos del FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira hubiesen influido en la designación de colegiados o alterado los resultados de los partidos. Según el informe que recoge el sumario de la causa, al que ha tenido EFE, el fisco sostiene que el exdirigente arbitral facturó al Barça más de 7,5 millones de euros sin que se respondiese "a una actividad económica acreditada", si bien puntualiza que "no consta prueba alguna en cuanto a que pudiera influir en los resultados".