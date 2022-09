Asensio: "No he valorado lo del Barcelona, hay rumores porque en 7 meses puedo firmar con cualquier club"

El delantero del Real Madrid no valora los rumores sobre el Barça pero admite que podría ir a cualquier club si no renueva.

Marco Asensio se ha convertido en uno de los grandes protagonistas de la actualidad del Real Madrid después de que "Mundo Deportivo" publicase que el Barcelona vería con buenos ojos ficharle pero el delantero aseguró en una entrevista en "Cope" que no ha valorado esa posibilidad aunque en los próximos meses podría elegir un nuevo destino si no renueva.

Interés del Barça en ficharle: "Sinceramente, no sé si el Barça me quiere. Como el Barça han salido muchos otros clubes... Ni lo he pensado ni lo he valorado. Hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En 7 meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos clubes, y saldrán más seguramente".

Ancelotti y su continuidad: "Agosto fue un mes complicado, raro, pero la decisión está tomada: estoy muy feliz de estar en el Real Madrid. La confianza de Ancelotti fue clave. Sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid y quiero seguir ganando títulos con el club. Hubo opciones, pero en ningún momento pensé realmente en poder salir. Su confianza fue clave. Al final la temporada pasada fue muy buena también, fue muy bien para mí en cuanto a goles, a intervenciones en el juego, y sobre todo por los títulos que conseguimos como equipo, y es un poco el objetivo que tenemos para esta temporada".

¿Cuándo decidió quedarse?: "No sé decirte una fecha exacta, pero salen opciones, salen... Al final tampoco es una decisión que dependa de mí totalmente, sino que son cosas que hay que hablar con el club, con el entrenador, y yo creo que pones un poco todo en la balanza, y a partir de ahí tomas la decisión. Pero en ningún momento pensé realmente en poder salir, por un poco el proyecto, por la confianza de mi entrenador, y eso también fue muy importante para mí".

Su enfado por no salir ante el Mallorca: "Siempre habrá discusiones, y gente que pensará que es bueno, que es malo. En mi caso yo lo viví de esa manera, yo soy una persona que se me nota cuando estoy feliz, cuando estoy cabreado... En ese caso, no se dio el cambio, como dices, era un partido pues especial para mí, porque era contra un ex equipo, íbamos empatando, pensaba que podía ayudar al equipo... No se dio por la lesión de un compañero, fue mala suerte, pero bueno, al final se ganó y queda como una anécdota. Con el míster cero problemas".

¿Descarta renovar?: "Veremos a ver qué pasa... Nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No te puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar".

Defensa a Vinicius: "Es un chico muy humilde y ve el fútbol desde la alegría. Que baile cuando celebra los goles, mientras no falte al respeto, creo que es perfecto. Todo el mundo quiere ver alegría, buen fútbol, y eso es lo que transmite Vini. Y obviamente el racismo es lo que se debe apartar. Yo creo que son minoría. No son todas las aficiones y las personas que lo hagan no tienen que empañar a una afición ni a un país entero".