Arturo Vidal y su suplencia en Barcelona: "No estoy contento, no estoy feliz"

El volante chileno se refirió a su momento en el conjunto catalán, apuntando a que "son decisiones del entrenador". También elogió a Antonio Conte.

El volante chileno Arturo Vidal no ha tenido esta temporada el protagonismo esperado en . El ex Bayern Munich sólo ha actuado en seis de los nueve compromisos en -158 minutos en total-y en solo uno arrancó como titular (en la victoria 4-0 sobre el ).

De hecho, sumó escasos 19' en la victoria del pasado sábado frente al de Fabián Orellana, la que se concretó gracias a las conquistas de Antoine Griezmann, Lionel Messi y Luis Suárez. El formado en hizo su ingreso al estadio Municipal de Ipurua, en reemplazo de Arthur, cuando los culés ya tenían cerrado su segundo triunfo en condición de visitante.

Mientras que en su situación es similar: suma escasos 49'. No salió del banco contra , fue la primera carta de Ernesto Valverde para encontrar la remontada frente el y e ingresó en el desenlace ante el Slavia Praga. En ambos cruces fue alternativa de Sergio Busquets.

Y, en ese sentido, el oriundo de San Joaquín confesó que no está contento con su suplencia, pero que intentará revertir la situación en cancha.

“No estoy contento, no estoy feliz, pero sí tratando de dar vuelta esto y ganarme un puesto de titular. He trabajado mucho, toda mi carrera he sido titular. Esta vez no me ha tocado, pero estoy tranquilo, sé que va a llegar“, apuntó en diálogo con El Mercurio.

“No encuentro la explicación, pero hay diferentes formas de ver el fútbol, formas de jugar, estilos. No estoy contento con la situación, pero son decisiones del entrenador, yo solo trato de ayudar cuando me toca y me entreno siempre de la mejor forma. Sigo trabajando fuerte, preocupado de lo mío. Sé que lo que hago yo no lo hace nadie. Me afectaría o complicaría cuando un jugador sabe que está mal, cuando no es aporte, pasa lesionado o no se entrena bien. Y no es mi caso“, añadió en la misma línea.

“Prefiero enfocarme en mejorar estos pocos detalles que a uno le pasan, sabiendo que siempre he sido titular, siempre me he ganado el cariño de mis compañeros, de los entrenadores, siempre me han dado la confianza. Y cuando pasa algo como lo de ahora, es difícil. Hay que darlo todo, yo lo estoy dando todo y en cualquier momento se me va a dar la oportunidad”, enfatizó.

Respecto a los rumores que lo colocan en la órbita del conjunto de Antonio Conte, Vidal solo llena de elogios al DT interista. “Eso me hace recordar muchas cosas lindas que viví con él. El salto de calidad que di para ser uno de los mejores fue con la ayuda de Conte. Lo más importante en el fútbol es la confianza. Y cuando un entrenador así, que es de primer nivel, te da confianza, te hace mejorar mucho. Pero en Barcelona estoy trabajando duro para no salir más de la titularidad y lograr los objetivos importantes que tenemos en esta temporada”, contó.

Finalmente, habló sobre su futuro. “En cinco años me imagino en , si Dios quiere jugando fútbol. Retirarme en Colo Colo sería lo ideal: llegar a jugar, a pelear la Libertadores, a ser campeón. Si no me llegan las lesiones, me cuido bien, y me entreno bien, se podría lograr“, aseguró.

Sus otras opciones: “Seguir metido en el fútbol como entrenador o en los caballos, de preparador. Últimamente me gusta lo que hacen los entrenadores, veo mucho fútbol, tácticamente he ido aprendiendo mucho. Eso me llama la atención. Son mis dos pasiones, una haré cuando me retire. He tenido la suerte de haber trabajado con los mejores entrenadores. Mi carrera de futbolista ha sido espectacular; no sé si alguno podrá hacer lo que hice yo. Salir campeón en Chile, cuatro veces en , tres veces en y si esta temporada salgo campeón en sería el segundo título en dos años. Nueve ligas consecutivas. Me falta solo la Champions y sería algo maravilloso e histórico para un chileno. Llegar a los 32 años así, como estoy ahora, es un sueño. No mucha gente lo puede contar”, cerró.