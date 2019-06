Arturo Vidal y Gary Medel intentan apagar polémica con Bravo en Chile: "Más unidos que nunca"

Los referentes de La Roja se alinearon publicando la misma foto en sus redes sociales.

Luego de que Reinaldo Rueda responsabilizara a Carla Pardo por el quiebre en la Selección de , Gary Medel y Arturo Vidal publicaron una imagen del grupo concentrado en La Serena, "más unido que nunca por un solo objetivo: defender a nuestro país hasta el final" según el Rey y "todos juntos" a juicio del Pitbull, el capitán.

Más unidos que nunca por un solo objetivo!! Defender a nuestro país hasta el final pic.twitter.com/72xJ4zefMM — Arturo Vidal (@kingarturo23) June 6, 2019

Cabe recordar que el DT cafetero señaló el miércoles, en la conferencia previa al juego contra Haití, que "cuando tuve contacto con el grupo supe que existe algo que lo he hablado con las dos partes. Para mí no es problema. Nadie dentro de la Selección lo generó y es lo más triste, nadie del vestuario".

En ese mismo sentido, Rueda advirtió que "es absurdo y utópico pensar que no hubieran redes sociales, pero cuando hay un disparo en redes sociales, ese no tiene reversa. La persona que generó la situación no está dentro del vestuario ni es un integrante del grupo".

Bravo estará apartado de , la misma competición que levantó en las últimas dos ediciones con la jineta. Gabriel Arias será el titular, Brayan Cortés el reserva y Yerko Urra el tercero.