Arturo Vidal y Alexis Sánchez guían la reivindicación interista

El Inter goleó a a domicilio (0-3) y así bajó a uno de los tres últimos invictos de la . Y lo hizo merced a una inspiración goleadora de su tríada latina compuesta por Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Lautaro Martínez.

Los goles y las estadísticas de Sassuolo 0-3 Inter

El cuadro milanista se puso a dos puntos del líder Milan y se reivindicó después de la fuerte decepción que supuso caer feo ante el a mitad de semana. Desde el arranque, asumió sus responsabilidades ligueras presionándolo alto al Neroverdi y aprovechando toda licencia disponible.

Fue así como Lautaro conectó el error de coordinación de Vlad Chiriches para maniobrar entre los zagueros locales en Reggio Emilia. El 10 deshizo a sus marcadores tras recibir de Sánchez para habilitarlo al chileno, que estaba ubicado en el centro del área, desde donde solo tuvo que pinchar de derecha y con su sangre fría instalar una ventaja que se duplicó antes de que se cumpliera el primer cuarto. Vidal remató al área chica y Chiriches descolocó la resistencia de Consigli con un gol en propia puerta.

