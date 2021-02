Arturo Vidal: "Si Colo Colo no está en Primera se acaba el fútbol chileno"

Desde Milán, el King se mostró confiado en que el Cacique logrará la permanencia: "El que piensa que desciende no sabe de historia".

La posibilidad de que Colo Colo descienda por primera vez en su historia está generando todo tipo de reacciones entre los fanáticos. Mientras algunos se muestran resignados, otros alientan y la barra amenaza, hay quienes no pierden la fe en la permanencia. Uno de ellos es nada menos que Arturo Vidal, quien a la distancia mostró toda su confianza en que el Cacique derrotará a Universidad de Concepción este miércoles y se quedará en la máxima categoría.

"Se acaba el fútbol chileno si Colo Colo no está en Primera. Se queda y no hay más", aseguró el King en un directo de Instagram junto a su amigo Humberto Álvarez. Además, el futbolista de Inter también aprovechó para enviar un mensaje a quienes no confían en el equipo: "A Colo Colo no se le critica, se le apoya hasta el final. Y el que piensa que va a descender no sabe de historia". Tras el directo, el mediocampitsa compartió dos imagenes de la manifestación de los hinchas en las afueras del Monumental.

Por otra parte, Vidal también se refirió a la lesión muscular que lo dejó afuera de los últimos dos partidos del Neroazzurro y adelantó que espera llegar en condiciones para el derbi frente a Milan del domingo: "Ya me encuentro bien, mañana vuelvo a los entrenamientos y estoy haciendo todo lo posible para estar".