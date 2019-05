Arturo Vidal se plantea otra faceta: "Me gustaría ser entrenador tras retirarme del fútbol”

El volante chileno le confesó sus deseos a su hijo Alonso, en el programa “Relatos de Vidal” que se estrenó este martes.

En el programa de DirecTV “Relatos de Vidal”, Arturo Vidal fue entrevistado por su hijo Alonso, a quien le reveló lo que pretende en su carrera. Por ejemplo, el volante del le aseguró que piensa jugar “hasta los 40 años. Para eso me estoy cuidando y entrenando”. Para luego soltar sus deseos de transformarse en DT. “¿Ser entrenador? Ahora sí me entró el bichito. No sé si con el tiempo van a crecer mis ganas o me va a dejar de gustar. También me gusta la hípica y me gustaría ser preparador“, dijo.

También fue consultado por sus aspiraciones de cara a la de , aseverando que “tengo mucha fe y confianza. Estoy tranquilo con lo que se está haciendo. Hay jugadores jóvenes que tienen mucho talento y que van a ayudar a mantener lo que hemos hecho en los últimos años”.

Por otra parte, el seleccionado nacional admitió que no le iba muy bien en el colegio. “Siempre pasé de curso, pero claramente mi sueño era ser futbolista, pero tampoco podía dejar tirado el colegio. Me esforzaba, pero no era tan bueno como para el fútbol”, aseguró.

Sobre los equipos en los que ha jugado, el mediocampista comentó que “ es un recuerdo feliz con el que conocí lo que es ser campeón como profesional y sufrir cuando perdimos la . Leverkusen fue crecimiento, alegría, trabajar más que los demás para poder igualarme a la velocidad y fuerza de los alemanes. En aprendí lo táctico y a escuchar a los más grandes. Bayern Munich fue juntarme con los mejores del mundo”.

Finalmente, y ya pensando en el final de su carrera profesional, Vidal señaló que “me gustaría retirarme en el Rodelindo, que ojalá que para mi retiro esté en la Primera División -estamos haciendo todo lo posible-, y si no, en Colo Colo, que es el equipo que amo profesionalmente. Después que me retire, iré a jugar al barrio”, cerró.

Cabe destacar que este programa, que se estrenó este martes tras la derrota de los catalanes en manos de , en , constará de seis episodios, con invitados de lujo, en el que se irá adelantando lo que será el certamen donde buscará un inédito tricampeonato.