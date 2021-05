Arturo Vidal se decide: ¿Juega Eliminatorias o la Copa América?

"Me gustaría estar en los dos lados", avisó un Rey que esta vez está superando sus problemas de lesiones para dedicarle junio a su Roja querida.

Arturo Vidal sabe que la Selección de Chile está en una etapa decisiva. La Generación Dorada tiene entre sus objetivos la clasificación a Qatar 2022, pero la Copa América está a la vuelta de la esquina y entre los duelos de Eliminatorias contra Argenitna y Bolivia y el torneo continental hay apenas una semana, por lo que Martín Lasarte quiere ser muy cuidadoso para ambas listas. Si del King dependiera, él estaría en ambas. "¿Yo? Por todo. Mientras esté bien, puedo jugar todo, y me voy a preparar para eso", señaló en TNT Sports.

"Me gustaría estar en los dos partidos y después la Copa, pero tengo que ir con calma. Quiero ir en el día a día, no quiero apurarme porque tampoco quiero ser un estorbo, si estoy en la Selección tengo que estar bien, pero me gustaría estar en los dos lados, pelear los dos partidos, sacar los 6 puntos y después estar en Copa América. Va a ser muy difícil, todos sabemos que es complicada la Eliminatoria y la Copa América, pero se puede", complementó el ex Bayern Munich, que quiere aferrarse a toda opción de sumar más títulos luego de conquistar la Serie A con el Inter y su compatriota Alexis Sánchez.

La campaña de Vidal en Italia

Sobre Machete, que se estrenó con victoria frente a Bolivia por 2-1 en Rancagua en un amistoso, también se guardó palabras que hablan de un vínculo cercano pese a la distancia: "He hablado muchas veces con él, se preocupa de mi lesión, de cómo estoy, de preguntarme qué pienso. Hemos tenido una buena relación, claramente no nos hemos visto en persona pero me ha hecho sentir muchas cosas importantes. Cuando llega un entrenador, un proceso nuevo, creo que hay que tener esa confianza y me ha hecho sentir así. Espero que le vaya muy bien y que nos vaya muy bien". Es sabido que el uruguayo quiere mezclar nombres de proyección para la Copa 2021 con experimentados para la clasificatoria.

Agenda de la Selección, al detalle

Por lo pronto, Vidal no estará en el clásico contra la Juve, pero sus tiempos de recuperación se acortan, mientras los de conseguir algo grande con La Roja se agrandan.