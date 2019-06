Arturo Vidal rompe el silencio: "Bravo y Díaz no ganaron solos las Copas América"

El volante del Barcelona habló extensamente sobre las polémicas al interior de la Selección. Además, afirmó que el ánimo en La Roja es el mejor.

El volante de la Selección chilena Arturo Vidal rompió el silencio para manifestar su molestia en torno al supuesto veto que algunos jugadores de La Roja realizaron al otrora capitán Claudio Bravo y a Marcelo Díaz para que fueran marginados de la .

"Acá hay un sólo entrenador y no hay más. Si yo tuviese que armar el equipo pongo a mi hijo Alonso, que le gusta el fútbol, a mis amigos, llevo jugadores de acá", dijo el oriundo de San Joaquín luego de entrenar con el plantel de Rodelindo Román este lunes.

"No se puede eso. Menos con el profe (Reinaldo) Rueda que es un DT que realmente sabe mucho. Tienen que ver el curriculum para ver de donde viene y listo", agregó el mediocampista del sobre la supuesta influencia de los jugadores en armar el plantel para el torneo continental que arranca el 14 de junio.

Y en la misma línea, sostuvo que "ellos dos (Bravo y Díaz) no ganaron solos las Copas América. Falta Valdivia... ¿Cuántos jugadores faltan de los que no están en la Copa América? Somos ocho en el actual plantel. Eso se ve feo. Los jugadores jovenes que vienen, vienen con temor a veces porque la prensa no los apoya", dijo.

"Estamos todos de buen ánimo. La gente y los periodistas, algunos, tratan de ensuciar un poco el ambiente, pero yo y el equipo, los jugadores de la Selección, estamos con todas las ganas de demostrar... los nuevos que están para asumir el rol que esta Selección necesita y tenemos mucha fe que nos va a ir bien", complementó.

Finalmente, Vidal también aclaró las expectativas con que el plantel enfrenta el torneo de . "Queremos ir a ganarla, defender el título, volver felices y saber que el equipo está bien y que los jóvenes que aparecen nos van a ayudar no solo a la Copa América, sino que a clasificar al Mundial de ".

El formado en se unió a los trabajos del equipo que comanda Reinaldo Rueda el pasado sábado y se prepara para el amistoso con Haití de este jueves, el que servirá de despedida para el certamen de selecciones, donde está en el Grupo C junto a , y .