Arturo Vidal: "Políticos, por favor escuchen al pueblo de una vez"

El seleccionado y astro del Barcelona pidió soluciones inmediatas al Gobierno de Sebastián Piñera.

Con dos mensajes en su cuenta de Twitter, Arturo Vidal volvió a cuadrarse con las demandas del pueblo chileno con su Estado, liderado por el Presidente Sebastián Piñera tal y como lo hizo una buena parte de sus colegas.

Si el viernes el Rey ya había apoyado la evasión en el Metro de Santiago, este domingo emplazó directamente a los más poderosos. Planteó, en su Twitter, "políticos, por favor escuchen al pueblo de una vez", además de pedir manifestaciones pacíficas, no más saqueos -uno de los actos más condenables- y soluciones inmediatas.

El Mandatario chileno logró dejar sin efecto el alza en el Metro, pero no detalló otra propuesta que cubra insistió con un segundo toque de queda, en vigencia por primera vez desde el regreso a la democracia, y -a la tarde del domingo- se mantiene con un escenario desesperanzador: represión, incendios por todas partes y verdaderas batallas de manifestantes vs. fuerzas especiales y civiles vs. delincuentes.

Aguante mi Chile querido!!! Los políticos tienen que escuchar al Pueblo cuando nos hacemos sentir. La gente lo está pasando muy mal y estamos diciendo BASTA!!! Sigamos manifestándonos pacíficamente, por favor sin violencia, sin saqueos. Sin hacernos daño!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/R1ivLI0B83 — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 20, 2019

Rezo para que mi Chile querido esté mejor. Políticos por favor escuchen al Pueblo de una vez!!! Queremos soluciones YA!!! Un abrazo fuerte a todos los chilenos, estemos juntos y salgamos adelante como siempre!!!🇨🇱❤️🇨🇱❤️🇨🇱❤️🇨🇱❤️ pic.twitter.com/Mz8mt3laVa — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 20, 2019

El futbolista de 32 años jugó los últimos 19 minutos del triunfo culé sobre y se prepara para el primero de dos cruces ante el Slavia de Praga por la . Pero, de reojo, sufre por el desastre que se vive en Chile.

En horas de la tarde, el King había aplaudido por la manifestación pacífica de la Plaza Ñuñoa en una publicación que compartió su familiar Carlos Aliaga, y también rescató el mensaje del actor Nicolás Oyarzún, que le pidió a Piñera sacar a los militares de las calles porque esta decisión "provoca más".