Arturo Vidal podría reencontrarse con James Rodríguez: Al Rayyan se mete en la pelea por el chileno

El cuadro qatarí busca tentar al volante de Inter con una millonaria oferta, superior a la que ofrece el Flamengo.

Arturo Vidal terminó la temporada con Inter de Milán y ya comienza a definir su futuro. Pese a que mantiene vínculo con el equipo que dirige Simone Inzaghi hasta junio de 2023, todo parece indicar que no seguirá en el Nerazzurri.

Cabe recordar que el seleccionado con La Roja expresó sus deseos de volver a Sudamérica coqueteando en repetidas oportunidades con Flamengo. No obstante, aún no está cerca de sellar un acuerdo con el Rubro-Negro.

“Todavía no hay nada oficial de Flamengo. Es un jugador que está completamente vigente y quieren muchos clubes”, dijo André Cury, el representante del jugador en Brasil.

En ese sentido, esta jornada La Tercera reveló que Al Rayyan, de Qatar, podría adelantarse con una propuesta astronómica, superior a la que ofrece el Mengão, con el objetivo de concretar el fichaje del formado en Colo Colo y potenciar aún más su plantel.

De acuerdo al matutino, el equipo de Medio Oriente estaría dispuesto a pagar 6 millones de dólares anuales al mediocampista, un salario muy similar al que percibe en los lombardos, además de un contrato de dos temporadas.

Con esto, el ex Barcelona se reencontraría con James Rodríguez, con quien compartió en su paso por el Bayern Munich y por quien el club asiático pagó cerca de 9 millones de dólares. Actualmente, el ex Real Madrid desembolsa cerca de US$ 1 millón mensuales.

Otro elemento que pueden usar a su favor los qataríes sería la presencia del chileno Nicolás Córdova como entrenador, quien metió a la escuadra por primera vez en su historia a los octavos de final de la Liga de Campeones de la AFC el pasado abril.