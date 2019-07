Arturo Vidal: "Perú nunca fue superior"

El volante de la Selección chilena habló tras la victoria incaica en el Arena do Gremio. Además, adelantó el cruce con Argentina por el tercer puesto.

La Selección chilena fue superada sin apelaciones por su similar de Perú, que le endosó un claro 3-0 en el Arena do Gremio, en Porto Alegre, y la dejó sin opciones de disputar su tercera final consecutiva de .

Y tras la victoria incaica consumada, con tantos de Edinson Flores, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero, el volante Arturo Vidal admitió que los de Ricardo Gareca no fueron más sólidos y efectivos que los de Reinaldo Rueda, que irán por el tercer puesto ante , este sábado.

"Perú nunca fue superior", dijo a la transmisión oficial el hombre del . Y agregó que "ellos concretaron las dos ocasiones que tuvieron, En el segundo tiempo los buscamos, pero dimos ventaja y pasó esto. No es merecido, pero felicitamos a Perú por llegar a la final".

"En semifinales uno no se puede equivocar como lo hicimos hoy. Le dimos mucha ventaja y supieron ganarlo. No tuvimos suerte hoy, el arquero de ellos sacó goles hechos. Se dio un resultado que no reflejó lo que pasó en la cancha", añadió.

Por otra parte, adelantó el cruce ante la Albiceleste, por el premio de consuelo. "Nos vamos a preparar para lo que viene y tendremos que mejorar. No tiene ninguna importancia, es para cumplir, trataremos de descansar y sacar lo mejor de esta copa", admitió.

Finalmente, el ex Bayern Munich hizo un balance de lo que ha sido el rendimiento del equipo nacional en la competencia, y adelantó que "seguiremos trabajando duro y día a día. Trataremos de mejorar para las eliminatorias y enfrentarlas de la mejor forma, porque será nuestro mayor objetivo".

"Lo importante es que el grupo está muy unido, lo que se habla afuera queda afuera y intentaremos comenzar con todo el camino para clasificar al Mundial", cerró.