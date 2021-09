Arturo Vidal: "Nos gustaría volver a ganarle a Brasil"

El volante se refirió al choque frente al Scratch, el primero de los tres encuentros que sostendrá La Roja en la fecha triple de las Eliminatorias.

Arturo Vidal anticipó el cruce de este jueves ante Brasil, el primero de los tres encuentros que sostendrá la Selección chilena en la fecha triple de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. En diálogo con el sitio oficial de La Roja, el volante de los registros del Inter de Milán aseguró que espera repetir lo realizado en 2015, cuando el representativo nacional consiguó vencer al Scratch por 2-0 con Jorge Sampaoli en la banca técnica.

EL HISTORIAL ENTRE CHILE Y BRASIL EN ELIMINATORIAS

"Hace poco enfrentamos a Brasil, pero era en Copa América, en un partido a muerte, pero en Clasificatorias hay que pensar un poco más en lo que viene. Ahora hay que sacar puntos y avanzar en la tabla", expuso sobre la situación en la que se encuentra el equipo de Martín Lasarte, séptimo con seis puntos.

Y lanzó: "Será un partido intenso e importante para nosotros. Nos gustaría volver a realizar lo de las Clasificatorias pasadas cuando ganamos 2-0. Estoy muy motivado, este partido lo esperaba hace tiempo, me he preparado de la mejor forma y ojalá quedarnos con los tres puntos".

Cabe destacar que ese cruce es el segundo éxito en un proceso clasificatorio para una Copa del Mundo frente a la Canarinha. Tuvieron que pasar 15 años para que los nacionales lograran festejar sobre los pentacampeones, después del triunfo logrado en 2000 de la mano de Nelson Acosta. Todo, en un total de 12 enfrentamientos.

Finalmente, el formado en Colo Colo también analizó a los siguientes rivales: Ecuador y Colombia. "Es primera vez que nos toca una fecha triple y con rivales directos. Brasil está claramente más arriba, más tranquilo, pero con las otras dos selecciones, seguramente vamos a estar peleando por clasificar al Mundial. Queremos tratar de sacar un poco de diferencia de las demás selecciones", cerró.

Por otra parte, Robbie Robinson, el delantero de origen estadounidense que es la gran novedad de la convocatoria, reveló su felicidad por el llamado del DT charrúa. “He disfrutado muchísimo de las sesiones de entrenamiento y de la recepción aquí en Chile. He visto que el nivel de los jugadores y de los entrenamientos es muy alto. Esto me ayudará no solo cuando juegue por Chile, sino en mi proyección como futbolista”, dijo.

Y en la misma línea, el ariete del Inter Miami sentenció: “Para mí es un gran honor el llamado a la Selección. Lo veo como una gran oportunidad para devolverles a los técnicos y al país la confianza que han demostrado en mí. A mi familia le llena de orgullo esta llamada a la Selección”.