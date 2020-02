Arturo Vidal no despega con Setién: desvelan su molestia con el DT del Barcelona

La prensa catalana resaltó el disgusto del chileno en la nueva era del cuatro catalán. Ha sido titular en tres de los ocho cruces con el cántabro.

Hace un tiempo, Arturo Vidal manifestó públicamente su molestia por su escaso protagonismo en bajo el mando de Ernesto Valverde. Con la llegada de Quique Setién su suerte parecía cambiar; sin embargo, volvió a ser suplente en un nuevo compromiso liguero de los catalanes.

Y es que el volante chileno jugó apenas ocho minutos en la sufrida victoria de su escuadra sobre el , en duelo válido por la jornada 24 de la competencia local.

En aquel compromiso, el DT del elenco de la Ciudad Condal le dio la titularidad a Arthur Melo, que hasta el momento estaba entrando en las segundas partes. El brasileño, que rindió a buen nivel y contribuyó a los buenos minutos de los culés desde la primera media hora hasta el descanso, terminó siendo sustituido por Ivan Rakitic (75'). Así, el croata pasó por delante del hombre de La Roja que no saltó al terreno de juego hasta el 85, en reemplazo de Ansu Fati. De hecho, registra apenas tres partidos como titular ( , y Real ) de los ocho encuentros al mando de Setién (249 minutos entre y la ).

Más equipos

Por lo mismo, la prensa catalana destacó "el enfado de Vidal" con su entrenador, asegurando que "mientras calentaba poco antes saltar al campo la expresión de Arturo Vidal era de seriedad y disgusto por jugar tan poco -aunque hay que recordar que venía de arrastrar algunas molestias- y hay imágenes en las que se le ve con el semblante serio y muy molesto", publicó Sport.

Más allá de lo anterior, el medio resaltó el rendimiento del ex Bayern Munich. "En los apenas cinco minutos que pudo participar en el juego, el chileno, como es habitual en él, lo dio todo, metiendo el cuerpo y la cabeza con contundencia en cada acción en la que participó", indican.

El artículo sigue a continuación

Finalmente, explican el motivo por el que no entró en la consideración desde el arranque para el cántabro. "No se está consolidando como un jugador titular. El mediocampista no es el perfil que busca el técnico cántabro pero, aun así, no ha dejado de contar con él en numerosas ocasiones, colocándolo incluso de falso nueve como hizo en el partido ante el Betis en el Villamarín. Pese a todo, es un hecho que la aportación de Arturo Vidal esta temporada está siendo significativa. Lleva ya seis goles y dos asistencias y su entrega cuando pisa el campo es incuestionable", cierra el texto.

Cabe destacar que tras la victoria, el Barça se ubicó en la segunda posición del certamen doméstico, con 52 unidades. Su próximo partido será ante el , en calidad de local, en un duelo que está programado para el sábado 22 de febrero. Tres días más tarde, los culés se trasladarán hasta para enfrentar al , por el compromiso de ida de los octavos de final de la .

EL REGISTRO DE VIDAL CON SETIÉN

Copa del Rey / UD Ibiza 1-2 Barcelona: ingresó a los 81' en reemplazo de Rakitic.LaLiga / 2-0 Barcelona: ingresó a los 56' por Arthur.LaLiga / Barcelona 2-1 : no entró en la convocatoria por lesiónCopa del Rey / Athletic de Bilbao 1-0 Barcelona: no vio acciónLaLiga / Barcelona 2-1 Getafe: ingresó al 85' por Ansu Fati.