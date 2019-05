Arturo Vidal no alcanzó a levantar a un Barcelona demasiado suplente

Gómez se le anticipó en el primer gol a un chileno que entró a sumar orden y salida pero con Messi y el resto de los históricos fuera se impuso Celta.

A Arturo Vidal, que aguarda por la visita a Anfield, le tocó enfrentar un panorama complicado en su ingreso sabatino en Balaídos. El tenía enfrente a un Celta que se jugaba gran parte de sus chances de mantener la categoria en , y le competía con un once de suplentes y juveniles que diseñó Ernesto Valverde en la previa.

Y todo se le hizo todavía más difícil: pese a que ingresó, por Arthur en la hora del partido, a impregnarle orden a un mediocampo que lucía un tanto descompuesto, Ryad Boudebouz puso un centro en el área culé mientras Maxi Gómez picaba al vacío para ganarle al Rey, que se cruzaba para despejar, y el 1-0 quedó instalado.

Si bien con Vidal volvieron los tintes de fluidez desde la zona de volantes hacia el ataque, la organización pasó a sus manos y el gigante español algo más se generó, al chileno le tocó bregar con las decisiones del juez Sánchez Martínez, que le cobró dos faltas, a Lucas Olaza y Okay Yokuslu, última que -junto a sus reclamos airados- le canjeó una tarjeta amarilla. En medio de ambas acciones, recibió un foul y pateó elevado cuando buscaba la igualdad.

El 1-1 nunca llegó. Moussa Wagué metió la mano cuando no le correspondía, y allí en plena área, y Aspas no lo perdonó a Jasper Cillessen con un zurdazo que bien puede valer una salvación. El nacido en entregó 27 de 29 pases con acierto e intención ofensiva, pero no alcanzó a ser factor ni menos a rozar la remontada en Vigo.