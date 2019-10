Arturo Vidal: "Mi cresta es para dar miedo al adversario"

El volante del Barcelona contó que la peculiaridad de su peinado no fue al azar. Además, habló de su obsesión por la Champions y de Pep Guardiola.

Arturo Vidal concedió una extensa entrevista al diario L'Équipe de , donde remarcó su intención de ganar la con el , pero también habló de sus facetas más personales, como el origen de su curioso look.

El volante chileno contó que la peculiaridad de su peinado no fue al azar. "Me la hice después del Mundial sub-20 en el 2007. Me recordaba a un jugador alemán con cresta (Christian Ziege) que me gustó en el Mundial 2002 por ser superagresivo que daba miedo al adversario. Y quería hacer algo parecido y me creé un personaje", dijo.

Y en la misma línea, habló en torno a los tatuajes que adornan su cuerpo. "Empecé en y tengo más de 30, pero tengo un espacio reservado aquí (su abdomen) para la Champions", lanzó.

Al respecto, contó sobre su obsesión por la Orejona. "Mi obsesión es conseguir la Copa de Europa. Este año creo realmente en ella, porque estoy en el mejor equipo del mundo y es el más fuerte físicamente para ir hasta el final por todos los títulos".

"El talento te hace ganar el campeonato, pero el físico te ayuda a ganar la Champions", completó, para luego apuntar a cómo vive el fútbol. "No me canso de decir que si no se deja la vida sobre el terreno de juego y si no se corre hasta el último segundo, es imposible ganar. El fútbol es la guerra. Yo lo doy siempre todo, porque pienso en la gente que se ha gastado su dinero para venir a vernos".

Eibar vs. Barcelona, por LaLiga: formación, día, horario y cómo ver por TV a Fabián Orellana y Arturo Vidal

Sobre la dolorosa eliminación ante el , el ex Bayern Munich sostuvo: "Todavía estoy en cólera. Es difícil de explicar qué pasó. Sin duda, fueron demasiados errores individuales e insuficiente concentración. El año pasado la Champions fue loca y no tuvo ninguna lógica, porque el fútbol es caprichoso".

Messi, el "extraterrestre" que se gana los aplausos de Arturo Vidal

Por otra parte, también tuvo palabras de elogios para Lionel Messi. "Es la particularidad del equipo y lo cambia todo. Es un extraterrestre que juega con los humanos. Todos los que saben un poco de fútbol reconocen que Leo es el mejor de la historia. Y solo lo ves en los partidos... en los entrenamientos, aún es más terrible".

Finalmente, habló de los entrenadores que más lo han marcado durante su carrera. “Antonio Conte fue esencial en mi construcción. Era un poco como yo cuando era jugador y me enseñó mucho sobre el posicionamiento defensivo, pero también sobre la ofensiva. Gracias a él, comencé a marcar muchos goles. Y, tácticamente, es un monstruo”, explicó.

El artículo sigue a continuación

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Asimismo, destacó a Pep Guardiola. "Tuve la oportunidad de trabajar con Ancelotti, Sampaoli, Allegri, Guardiola … Me dio mucho. Su forma de ver el fútbol, su pedagogía, su ciencia del juego aéreo que siempre debe ser simple y rápido", reflexionó.

Eso sí, al cierre le dedicó palabras a Marcelo Bielsa, a quien reconoce como un DT que no le dejó mucho en su formación. "Es un buen entrenador, sí. Por supuesto, él sabe mucho sobre fútbol. Pero es excesivo. No está entre los que más han aportado para mí", finalizó.