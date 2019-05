Arturo Vidal: “He llorado muchas veces por no ir al Mundial de Rusia"

El volante del Barcelona se sinceró con el brasileño Arthur en el programa "Relatos de Vidal". Además, confesó sus deseos de jugar en Flamengo.

Arturo Vidal reveló este martes situaciones íntimas de su carrera en el programa que ejerce como entrevistador para la cadena DirecTV, "Relatos de Vidal".

El volante del conversó en la segunda edición con el brasileño Arthur y se sinceró respecto a algunos detalles de lo que ha vivido tras la eliminación de la Selección chilena del Mundial de 2018.

"Quedar afuera fue algo muy doloroso y para mí será lo más doloroso que he vivido como futbolista... He llorado muchas veces por no ir al Mundial de Rusia, soy una persona a la que le gusta ganar y luchar por títulos importantes", dijo.

Luego, volvió a hablar de sus deseos de jugar en Flamengo. Y es que en diálogo con su ex compañero del Bayern Munich, Rafinha, ya había manifestado su gusto por el fútbol de aquel país.

"Me encanta el fútbol brasileño y me gustaría jugar algún día en ese país. Me gustaría jugar en Flamengo, que es un equipo apasionado como yo, que tiene una gran hinchada, donde aman el fútbol como yo", afirmó.

También le contó al ex Grêmio sobre su sueño de ganar la . "La Copa Libertadores es muy difícil, es una copa que todo el mundo quiere ganar. En , aparte, es muy complicado, solo un equipo la ha ganado (…) Para mí es un sueño, y claramente es el objetivo más difícil que tiene el fútbol chileno", enfatizó.

El artículo sigue a continuación

Mientras que de cara a la , Arthur analizó el momento de la verdeamarela. “Sabemos que tenemos la responsabilidad de devolverle la alegría al fútbol brasileño. Estamos enfocados, estamos trabajando (…). La dirección técnica, Tite, está haciendo un muy buen trabajo. Tenemos un equipo fuerte, con grandes jugadores. Y aunque estamos preparados y bien entrenados, siempre es difícil jugar contra grandes selecciones”, confesó.

Finalmente, y pese a su confesa admiración por Ronaldinho Gaucho, Ronaldo y Adriano, tuvo elogios para el astro argentino y líder del conjunto catalán Lionel Messi. “Para mí es el mejor de la historia. Antes de estar con él, sabía que era el mejor, pero hora tengo mucho más certeza, estoy más seguro porque lo veo todos los días. Sé lo que hace para ser el mejor”, cerró.