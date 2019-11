Arturo Vidal: ¿El volante mixto más goleador de Europa?

El chileno alcanzó 90 goles desde la campaña 2010-2011, superando el registro que ostentan jugadores como Yaya Touré, Cesc Fábregas e Ivan Rakitić.

Desde hace algunos años, Arturo Vidal es considerado como uno de los mediocampistas más importantes del mundo, algo que se acentuó en el presente curso, con un protagonismo indiscutible y batiendo todos sus registros personales defendiendo al .

Y un estudio elaborado por AS fue encargado de certificar que el formado en no solo está en la elite de los volantes mixtos box to box, si no que además lidera el listado de los más goleadores de las cinco grandes ligas de Europa. Esto considerando las últimas diez temporadas, desde 2010.

Desde ese año, el oriundo de San Joaquín ha timbrado 90 conquistas en tres de los principales torneos del Viejo Continente. Y es que el 'Rey Arturo' no solo recupera balones, es la primera salida del conjunto catalán y se involucra en la creación de jugadas en la ofensiva con ese gran despliegue físico que lo caracteriza. Asimismo, de manera constante llega a pisar el área rival siendo una opción para la conclusión de las jugadas.

No por nada se está consolidando como uno de máximos artilleros de la tienda culé, por detrás de Lionel Messi (9), Luis Suárez (8) y Antoine Griezmann (5). En la pasada campaña (entre Liga, y ), el seleccionado nacional había grabado su firma en tres oportunidades, en los 53 partidos en los que participó. Y este curso, registra cuatro tantos en solo 13 partidos (7 de titular y 6 como suplente). Hasta antes, el inicio goleador más efectivo del hombre de La Roja había sido en la 2013-2014, cuando marcó un gol cada 161 minutos por la .

Así, el chileno supera en este ítem a jugadores como Yaya Touré, Cesc Fábregas, Ivan Rakitić y Paul Pogba. El futbolista que más se acerca a su producción, fiel al medio, es Marek Hamsik, que milita en el Dalian Yifang, de la Liga china. El eslovaco marcó 87 dianas en la última década "con una media de 0,22 tantos por encuentro y un gol cada 341 minutos", mientras que Vidal anota cada 322'. En el tercer lugar se sitúa el marfileño, con 79 tantos en ocho temporadas defendiendo al .

Arturo Vidal se instaló en octavos de Champions

Cabe destacar que, además, el ex Bayern Munich "suma 147 participaciones en goles (90 tantos + 57 asistencias) y sólo es superado por Cesc Fábregas (200), Marek Hamsik (169) y su compañero en Barcelona, Ivan Rakitic (152)". Totalizó en la 35 festejos (13 con y 22 con los bávaros), 48 gritos realizó en la Serie A, con la Vecchia Signora, y registra 7 con los blaugrana.

Volantes mixtos más goleadores en Europa desde la temporada 2010-2011

Arturo Vidal 90

Marek Hamsik 87

Yaya Touré 79

Cesc Fábregas 74

Ivan Rakitić 68

Paul Pogba 65

Dani Parejo 64

Aaron Ramsey 61

Frank Lampard 61

Santi Cazorla 58

Miralem Pjanic 57

Steven Gerrard 54

Radja Nainggolan 50

James Milner 45

Marouane Fellaini 43

Corentin Tolisso 43

Koke Jorge Resurrección Merodio 41

Ever Banega 41

Blaise Matuidi 41

Ilkay Gündogan 40